Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Житомирський ТЦК та СП

Дивіться також Бійці ГУР висадилися на Тендрівській косі та влаштували пастку окупантам: епічне відео

Що відомо про Максима Данильчука?

Новим командиром 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" ЗСУ став 26-річний підполковник Максим Данильчук. Воїн родом із села Барвинівка Звягельського району, що на Житомирщині. Герой є випускником Національної академії сухопутних військ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Данильчук пройшов військовий шлях від командира роти до начальника штабу й командира батальйону 30-ї механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

Підрозділ нового командира тримав оборону на Донеччині та Харківщині. Там ворогу завдали численних втрат.

У лютому 2023 року під керівництвом Данильчука українські воїни відбили численні атаки "вагнерівців" на Донбасі,

– йдеться в повідомленні.

Також відомо, що президент Володимир Зеленський присвоїв воїну звання Героя України 24 лютого 2024 року. Крім того, підполковник відзначений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів і орденом "За мужність" III ступеня.

Нещодавні призначення командирів