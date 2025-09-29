Уникальная операция: "Хищники высот" дроном за 500 долларов уничтожили российский Ми-8 за 10 миллионов
- Украинские военные уничтожили российский вертолет Ми-8 стоимостью более 10 миллионов долларов с помощью FPV-дрона за 500 долларов.
- Операция состоялась 29 сентября благодаря слаженному взаимодействию разведки, штаба и пилотов батальона "Хищники высот".
Украинские военные из батальона беспилотных систем "Хищники высот" смогли уничтожить российский вертолет Ми-8, стоимостью более 10 миллионов долларов. Это удалось сделать с помощью FPV-дрона, который стоит всего 500 долларов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первый батальон беспилотных систем "Хищники высот" 59 отдельной штурмовой бригады имени Якова Гандзюка Сил беспилотных систем.
Какие детали уникальной операции по уничтожению Ми-8 с помощью FPV-дрона?
В батальоне "Хищники высот" рассказали, что "жирную" цель врага уничтожил экипаж "Балтика" 29 сентября.
Российский ударный вертолет Ми-8, стоимостью более 10 миллионов долларов, удалось нивелировать с помощью маленького FPV-дрона Shrike, стоимостью всего 500 долларов. Само уничтожение произошло в полете.
Справочно! FPV-дроны Shrike – это современные беспилотники украинского производства, которые активно используют Силы обороны Украины для точных ударов по вражеским целям. Эти дроны известны своей скоростью, маневренностью и экономической эффективностью, а также способностью работать в различных условиях, что делает их ценным инструментом на поле боя.
Этот результат стал возможным благодаря слаженному взаимодействию разведки, штаба и пилотов. А главное благодаря людям, которые поддерживают нас,
– объяснили военные.
Кадры с уничтожения российского Ми-8 с помощью FPV-дрона Shrike / Видео батальона "Хищники высот"
Защитники также отметили, что каждый вклад, каждая помощь, каждое доброе слово делают такие победы реальностью.
Что ранее было известно об уничтожении вертолета Ми-8?
О уничтожении вражеского вертолета Ми-8 сообщали Силы беспилотных систем ВСУ. Цель сбили с помощью FPV-дрона в районе населенного пункта Котляровка.
До этого командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди сообщал, что был сбит вертолет Ми-28. Однако в СБС вскоре уточнили, что уничтожен Ми-8.
Ми-8 – российский многоцелевой вертолет, используемый для перевозки личного состава и грузов, проведения медицинской эвакуации, а также как платформа авиационной поддержки наземных подразделений. Стоимость одного такого вертолета варьируется от 6 до 10 миллионов долларов США.