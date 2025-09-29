Украинские военные из батальона беспилотных систем "Хищники высот" смогли уничтожить российский вертолет Ми-8, стоимостью более 10 миллионов долларов. Это удалось сделать с помощью FPV-дрона, который стоит всего 500 долларов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первый батальон беспилотных систем "Хищники высот" 59 отдельной штурмовой бригады имени Якова Гандзюка Сил беспилотных систем.

Какие детали уникальной операции по уничтожению Ми-8 с помощью FPV-дрона?

В батальоне "Хищники высот" рассказали, что "жирную" цель врага уничтожил экипаж "Балтика" 29 сентября.

Российский ударный вертолет Ми-8, стоимостью более 10 миллионов долларов, удалось нивелировать с помощью маленького FPV-дрона Shrike, стоимостью всего 500 долларов. Само уничтожение произошло в полете.

Справочно! FPV-дроны Shrike – это современные беспилотники украинского производства, которые активно используют Силы обороны Украины для точных ударов по вражеским целям. Эти дроны известны своей скоростью, маневренностью и экономической эффективностью, а также способностью работать в различных условиях, что делает их ценным инструментом на поле боя.

Этот результат стал возможным благодаря слаженному взаимодействию разведки, штаба и пилотов. А главное благодаря людям, которые поддерживают нас,

– объяснили военные.

Кадры с уничтожения российского Ми-8 с помощью FPV-дрона Shrike / Видео батальона "Хищники высот"

Защитники также отметили, что каждый вклад, каждая помощь, каждое доброе слово делают такие победы реальностью.

Что ранее было известно об уничтожении вертолета Ми-8?