Українські військові з батальйону безпілотних систем "Хижаки висот" змогли знищити російський гелікоптер Мі-8, вартістю понад 10 мільйонів доларів. Це вдалося зробити за допомогою FPV-дрона, який вартує лише 500 доларів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на перший батальйон безпілотних систем "Хижаки висот" 59 окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка Сил безпілотних систем.

Які деталі унікальної операції зі знищення Мі-8 за допомогою FPV-дрона?

У батальйоні "Хижаки висот" розповіли, що "жирну" ціль ворога знищив екіпаж "Балтика" 29 вересня.

Російський ударний гелікоптер Мі-8, вартістю понад 10 мільйонів доларів, вдалося нівелювати за допомогою маленького FPV-дрона Shrike, вартістю лише 500 доларів. Саме знищення відбулося у польоті.

Довідково! FPV-дрони Shrike – це сучасні безпілотники українського виробництва, які активно використовують Сили оборони України для точних ударів по ворожих цілях. Ці дрони відомі своєю швидкістю, маневровістю та економічною ефективністю, а також здатністю працювати в різних умовах, що робить їх цінним інструментом на полі бою.

Цей результат став можливим завдяки злагодженій взаємодії розвідки, штабу та пілотів. А головне завдяки людям, які підтримують нас,

– пояснили військові.

Кадри зі знищення російського Мі-8 за допомогою FPV-дрона Shrike / Відео батальйону "Хижаки висот"

Захисники також наголосили, що кожен внесок, кожна допомога, кожне добре слово роблять такі перемоги реальністю.

Що раніше було відомо про знищення гелікоптера Мі-8?