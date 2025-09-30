МиГ-29 ВСУ уничтожил командный пункт вражеских десантников
- МиГ-29 ВСУ нанес удар по командному пункту российских десантников в Часовом Яру, Донецкая область, использовав 2 боеприпаса.
- Командный пункт врага был уничтожен, что подтверждено военными пилотами ВСУ.
МиГ-29 ВСУ нанес удар по командному пункту вражеского батальона десантников. По цели прилетело 2 боеприпаса, она уничтожена.
Удар состоялся в Часовом Яру в Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Подсолнух".
Что известно об ударе МиГ-29 по командному пункту врага?
Украинский МиГ-29 нанес высокоточный удар по командному пункту российских десантников в Часовом Яру, Донецкая область. Самолет сбросил на цель 2 боеприпаса.
Военные пилоты ВСУ подтвердили, что командный пункт батальона врага уничтожен.
МиГ-29 ВСУ наносит удар по командному пункту россиян: смотрите видео
Потери врага: последние новости
Силы специальных операций ВСУ поразили радиолокационную станцию ЗРК С-400 "Триумф" в Крыму с помощью дронов. Радиолокационная станция является "глазами" комплекса С-400 "Триумф". Без элемента наблюдения и наведения вся система теряет свою боеспособность.
Силы обороны уничтожили два российских ТОС-1А "Солнцепеки" вблизи Купянска. Эти системы используются для обстрела позиций Сил обороны и украинских населенных пунктов.