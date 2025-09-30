Укр Рус
30 вересня, 12:50
2

МіГ-29 ЗСУ знищив командний пункт ворожих десантників

Сергій Попович
Основні тези
  • МіГ-29 ЗСУ завдав удару по командному пункту російських десантників у Часовому Ярі, Донецька область, використавши 2 боєприпаси.
  • Командний пункт ворога був знищений, що підтверджено військовими пілотами ЗСУ.

МіГ-29 ЗСУ завдав удару по командному пункту ворожого батальйону десантників. По цілі прилетіло 2 боєприпаси, вона знищена.

Удар відбувся у Часовому Ярі на Донеччині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Соняшник".

Що відомо про удар МіГ-29 по командному пункту ворога?

Український МіГ-29 завдав високоточного удару по командному пункту російських десантників у Часовому Ярі, Донецька область. Літак скинув на ціль 2 боєприпаси.

Військові пілоти ЗСУ підтвердили, що командний пункт батальйону ворога знищений.

МіГ-29 ЗСУ завдає удару по командному пункту росіян: дивіться відео

