МіГ-29 ЗСУ завдав удару по командному пункту ворожого батальйону десантників. По цілі прилетіло 2 боєприпаси, вона знищена.

Удар відбувся у Часовому Ярі на Донеччині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Соняшник".

Що відомо про удар МіГ-29 по командному пункту ворога?

Український МіГ-29 завдав високоточного удару по командному пункту російських десантників у Часовому Ярі, Донецька область. Літак скинув на ціль 2 боєприпаси.

Військові пілоти ЗСУ підтвердили, що командний пункт батальйону ворога знищений.

МіГ-29 ЗСУ завдає удару по командному пункту росіян: дивіться відео

