Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что из-за выезда из Украины парней 18 –22 лет стоит открыть границы для мигрантов из Азии. Он подозревает, что демографическая ситуация в государстве существенно ухудшится.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Дмитрия Кулебы для Новости.Live. По словам экс-чиновника, Украина может иметь плохие последствия из-за войны.

Что сказал Кулеба о привлечении мигрантов в Украину?

Дмитрий Кулеба говорит, что Украина столкнется с демографическими проблемами. Из-за возможного отсутствия мужчин трудоспособного возраста, стоит будет открывать страну для привлечения иностранцев.

Украина находится в отрицательной динамике по демографической ситуации, и до войны она была худшей в Европе,

– сказал Кулеба.

По его словам, в Украину, вероятно, будут ехать мигранты из Бангладеша, Непала, Индии, Филиппин и Вьетнама.

Бывший министр отметил, что из-за такой ситуации будет трудно повышать пенсионный возраст. Кулеба говорит, – мы должны рассчитывать только на тех, кому Украина нужна, и кто сможет ее восстанавливать.

Что говорят государственные чиновники о мнении Кулебы?

Председатель финансового комитета Даниил Гетманцев раскритиковал заявление Дмитрия Кулебы об открытии границ для мигрантов из азиатских стран.

Мне кажется, наконец надо прекратить превращать и страну и наших людей в объект чьих-то экспериментов,

– прокомментировал чиновник.

Гетманцев добавил, что мигранты – это не выход для Украины, ведь это "люди с другой культурой, языком, религией и далеко не всегда с желанием работать".

Чиновник считает, что нет простых решений ситуации, которая сложилась в Украине. По его словам, переселение большого количества чужих людей будет иметь необратимые последствия для будущего народа и страны. Один из действительно возможных вариантов – это установление устойчивого мира, восстановление и возвращение украинцев домой.

Что известно о выезде за границу ребят 18 – 22 лет?