Миллионы стали заложниками грязных игр Москвы: в МИД ответили на заявление Захаровой по поводу зерна

Несмотря на то, что Россия ведет себя как государство-террорист, она еще позволяет себе цинично врать в вопросе экспорта украинского зерна. В украинском МИДе уже отреагировали на возмутительные заявления российской коллеги Марии Захаровой.

Позицию украинской стороны озвучил представитель МИД Олег Николенко. По его словам, действия России могут повлечь глобальный голод.

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Заявление России относительно зерна

Представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что Россия якобы не препятствует вывозу зерна с территории Украины. Однако она забыла, что именно российские корабли заблокировали Черное море, а сами российские военные массово вывозят украинское зерно с временно оккупированных ими территорий.

Россия готова экспортировать десятки миллионов тонн собственного (награбленного – 24 канала) зерна, если Запад перестанет блокировать поставки продовольствия,

– сказала Захарова.

По ее словам, именно "Вашингтон, Брюссель и Лондон делают все, чтобы искусственно нагнетать ситуацию" с вывозом зерна.

Ответ Украины

Николенко подчеркнул, что у россиян никогда не хватает оправданий.

Блокада Россией морских портов Украины подрывает глобальную продовольственную безопасность. Если украинское зерно не будет освобождено, мир ждет голод. Миллионы людей стали заложниками грязных игр Москвы,

– подчеркнул он.

Россия ворует украинское зерно

Российские военные оккупировали части Херсонской и Запорожской области, откуда незаконно увозят украинское зерно. Россия ворует зерно, транспортируя его через оккупированный Крым.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий 26 июня информировал, что россияне уже украли не менее 400 тысяч тонн зерна.

Недавно американская компания Maxar показала спутниковые снимки, на которых суда под российским флагом перевозили ворованное в Украине зерно и доставляли его в Сирию.

В начале июня сообщалось, что только за три месяца Россия направила в Сирию около 100 тысяч тонн пшеницы, которая была похищена с территории Украины и вывезена через Крым.

Россия пыталась продать украденное в Украине зерно Египту, однако там отказались покупать награбленное. После этого судно сменило направление на Ливан и Сирию.

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