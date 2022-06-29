Мільйони стали заручниками брудних ігор Москви: у МЗС відповіли на заяву Захарової щодо зерна

Попри те, що Росія поводиться як держава-терористка, вона ще й дозволяє собі цинічно брехати у питанні експорту українського зерна. В українському МЗС вже відреагували на обурливі заяви російської колеги Марії Захарової.

Позицію української сторони озвучив речник МЗС Олег Ніколенко. За його словами, дії Росії можуть спричинити глобальний голод.

Важливо В ООН заявили про "момент істини" щодо доступу до українських портів

Заява Росії щодо зерна

Представниця МЗС Росії Марія Захарова на брифінг заявила, що Росія нібито не перешкоджає вивезенню зерна з території України. Однак вона "забула", що саме російські кораблі заблокували Чорне море, а самі російські військові масово вивозять українське зерно з тимчасово окупованих ними територій.

Росія готова експортувати десятки мільйонів тонн власного (награбованого – 24 канал) зерна, якщо Захід перестане блокувати постачання продовольства,

– сказала Захарова.

За її словами, саме "Вашингтон, Брюссель та Лондон роблять все, щоб справді штучно нагнітати ситуацію" з вивозом зерна.

Відповідь України

Ніколенко підкреслив, що у росіян ніколи не вистачає виправдань.

Блокада Росією морських портів України підриває глобальну продовольчу безпеку. Якщо українське зерно не буде звільнено, світ чекає голод. Мільйони людей стали заручниками брудних ігор Москви,

– підкреслив він.

Росія краде українське зерно

Російські військові окупували частини Херсонської та Запорізької області, звідки незаконно вивозять українське зерно. Росія краде зерно, транспортуючи його через окупований Крим.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький 26 червня інформував, що росіяни вже вкрали щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Нещодавно американська компанія Maxar показала супутникові знімки, на яких судна під російським прапором перевозили викрадене в Україні зерно і доставляли його в Сирію.

На початку червня повідомлялося, що тільки за три місяці Росія направила до Сирії приблизно 100 тисяч тонн пшениці, яка була викрадена з території України та вивезена через Крим.

Росія намагалася продати вкрадене в Україні зерно Єгипту, однак там відмовилися купувати награбоване. Після цього судно змінило напрямок на Ліван та Сирію.

Чому Росія ще довго відчуватиме наслідки дефолту: дивіться відео