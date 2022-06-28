Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш проінформував лідерів G7, що його переговори про зняття блокади з українських портів на Чорному морі досягли "моменту істини".

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Гутерреш повідомив лідерам G7, що команди ООН ведуть окремі переговори з Росією та Україною, щоб забезпечити надходження зерна та добрив на ринок з обох сторін.

Він сказав, що існує умовна угода, згідно з якою українське зерно буде залишати три українські порти, включаючи Одесу. Все це відбуватиметься за згодою Росії без необхідності розмінування портів, яке раніше вважалося необхідним. Потім кораблі будуть курсувати Чорним морем у напрямку Туреччини за визначеними безпечними смугами, а нагляд за операцією буде здійснюватися разом з Україною, Росією, Туреччиною та ООН.

Генсек ООН заявляє, що Україна прийняла вимогу Росії про перевірку зернових кораблів у турецьких водах на наявність зброї до того, як вони прибудуть до українських портів.

Окремі дискусії з Росією були зосереджені на тому, щоб ЄС надав гарантії, що проти російського експорту зерна не будуть запроваджені санкції, а також буде надано страхування.

Блокування українських портів та зростання цін

Загальноприйнято, що відновлення морських шляхів є критичним, а альтернативні перевезення залізницею через Польщу або до румунських портів не можуть досягти нормальних обсягів 5 мільйонів тонн українського експорту зерна на місяць.

В Україні зберігається 25 мільйонів тонн кукурудзи, соняшникової олії, пшениці та іншої сільськогосподарської продукції. За перші 22 дні червня Україна експортувала лише 1,11 мільйона тонн зерна, що на 44% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

При цьому з початку 2022 року ціни на пшеницю підскочили більше ніж на 35%. Це багато в чому стало результатом геополітичної ситуації у світі. Один із ключових викликів – напад Росії на Україну. У результаті експорт української сировини на світовий ринок суттєво впав.

Ще одним сільськогосподарським активом, ціна якого теж продемонструвала суттєве зростання цього року, стала кукурудза. З початку 2022 року котирування на цей вид зерна зросли на 25%. У травні 2022 року Україна експортувала майже 1 мільйон тонн кукурудзи. Ситуація в Україні мала серйозний негативний ефект на світовий ринок кукурудзи, скоротивши експорт із країни та спровокувавши зростання цін на цей продукт – так само як і на пшеницю.

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