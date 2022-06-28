Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш проинформировал лидеров G7, что его переговоры о снятии блокады с украинских портов на Черном море достигли "момента истины".

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Гутерреш сообщил лидерам G7, что команды ООН ведут отдельные переговоры с Россией и Украиной, чтобы обеспечить поступление зерна и удобрений на рынок с обеих сторон.

Он сказал, что существует условное соглашение, согласно которому украинское зерно будет оставлять три украинских порта, включая Одессу. Все это будет происходить с согласия России без необходимости разминирования портов, ранее считавшегося необходимым. Затем корабли будут курсировать по Черному морю в направлении Турции за определенными безопасными полосами, а надзор за операцией будет осуществляться вместе с Украиной, Россией, Турцией и ООН.

Генсек ООН заявляет, что Украина приняла требование России о проверке зерновых кораблей в турецких водах на наличие оружия до того, как они прибудут в украинские порты.

Отдельные дискуссии с Россией были сосредоточены на том, чтобы ЕС предоставил гарантии, что против российского экспорта зерна не будут введены санкции, а также страхование.

Блокировка украинских портов и рост цен

Общепринято, что восстановление морских путей является критическим, а альтернативные перевозки по железной дороге через Польшу или в румынские порты не могут достичь нормальных объемов 5 миллионов тонн украинского экспорта зерна в месяц.

В Украине хранится 25 миллионов тонн кукурузы, подсолнечного масла, пшеницы и другой сельскохозяйственной продукции. За первые 22 дня июня Украина экспортировала всего 1,11 миллиона тонн зерна, что на 44% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

При этом с начала 2022 года цены на пшеницу подскочили более чем на 35%. Это во многом явилось результатом геополитической ситуации в мире. Один из ключевых вызовов – нападение России на Украину. В результате экспорт украинского сырья на мировой рынок существенно упал.

Еще одним сельскохозяйственным активом, цена которого тоже продемонстрировала существенный рост в этом году, стала кукуруза. С начала 2022 года котировки на этот вид зерна выросли на 25%. В мае 2022 года Украина экспортировала около 1 миллиона тонн кукурузы. Ситуация в Украине оказала серьезный негативный эффект на мировой рынок кукурузы, сократив экспорт из страны и спровоцировав рост цен на этот продукт – так же, как и на пшеницу.

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