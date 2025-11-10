Как Миндичу удалось выехать за границу: что говорят в ГПСУ
- Тимур Миндич, совладелец "Квартала 95", выехал из Украины за несколько часов до того, как к нему пришли с обыском.
- В ГПСУ прокомментировали инцидент.
10 ноября утром стало известно, что сотрудники НАБУ пришли с обыском к Тимуру Миндичу. СМИ сообщили, что сам бизнесмен накануне выехал из Украины.
"Украинская правда" сообщает, что совладелец "Квартала 95" Тимур Миндич выехал из страны всего лишь за несколько часов до того, как к нему пришли с обыском. Говорят, что это произошло ночью 10 ноября, передает 24 Канал.
Что говорят в ГПСУ о выезде Миндича?
В комментарии 24 Каналу представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко ни опроверг, ни отрицал пересечение границы Тимуром Миндичем. Чиновник подчеркнул, что ГПСУ не имеет право разглашать информацию о пересечении границы третьими лицами.
В комментарии "РБК-Украина" он также добавил, что не имеет доступа к информации о выезде из Украины Тимура Миндича 10 ноября.
Что известно о Тимуре Миндиче?
- Тимур Миндич – украинский бизнесмен и кинопродюсер. Имеет близкие бизнес-связи с олигархом Игорем Коломойским и с общиной "Квартала", а также президентом Зеленским. Его компании работают в медиа, продакшене, энергетике.
- В июле 2024 года стало известно, что НАБУ готовит подозрение Миндичу относительно хищения средств или злоупотреблений.
- По данным нардепа Ярослава Железняка, СБУ открыла дело об участии Миндича в алмазном бизнесе в России, где он якобы имел бизнес до конца 2024 года.
- Обыски 10 ноября провели также у эксминистра энергетики Германа Галущенко и в "Энергоатоме".
- В НАБУ и САП рассказали, что проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Участники преступной организации создали масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".
- Главным направлением деятельности преступной группы было систематическое получение взяток от контрагентов "Энергоатома" – от 10 до 15% суммы контрактов. Поставщиков заставляли платить "откат" во избежание блокирования платежей за свои товары или услуги или не потерять статус партнера компании. Эту схему называли "шлагбаумом".
- Организатор схемы привлек к ней бывшего заместителя председателя Фонда госимущества (позже советника министра энергетики) и экс-правохранителя, ставшего исполнительным директором по безопасности "Энергоатома". Используя свои связи в министерстве и компании, они контролировали кадровые назначения, закупки и финансовые потоки.
- Фактически стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 миллиардов гривен руководили не официальные чиновники, а посторонние лица, исполнявшие роль "смотрящих".