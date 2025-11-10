Как Миндичу удалось выехать за границу: что говорят в ГПСУ

10 ноября утром стало известно, что сотрудники НАБУ пришли с обыском к Тимуру Миндичу. СМИ сообщили, что сам бизнесмен накануне выехал из Украины.

"Украинская правда" сообщает, что совладелец "Квартала 95" Тимур Миндич выехал из страны всего лишь за несколько часов до того, как к нему пришли с обыском. Говорят, что это произошло ночью 10 ноября, передает 24 Канал.

Что говорят в ГПСУ о выезде Миндича?

В комментарии 24 Каналу представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко ни опроверг, ни отрицал пересечение границы Тимуром Миндичем. Чиновник подчеркнул, что ГПСУ не имеет право разглашать информацию о пересечении границы третьими лицами.

В комментарии "РБК-Украина" он также добавил, что не имеет доступа к информации о выезде из Украины Тимура Миндича 10 ноября.

Что известно о Тимуре Миндиче?