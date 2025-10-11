Укрзализныця получила сообщение о минировании поездов: нашли ли взрывчатку
- Укрзализныця получила сообщение о минировании трех поездов.
- Из-за потенциальной опасности некоторые рейсы задержались.
Утром 8 октября некоторые поезда задерживались на своих маршрутах. В Укрзализныцю поступило сообщение о якобы заминировании поездов.
Соответствующие службы оперативно провели проверку на наличие мин. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление Укрзализныци.
Действительно ли заминировали поезда Укрзализныци?
Железнодорожники получили информацию о взрывчатке в трех поездах дальнего следования. Под угрозу подпали такие рейсы:
- №68/20 Киев – Варшава;
- №733 Днепр – Киев;
- №748 Тернополь – Киев.
Из-за этого поезда временно остановили, а пассажиров эвакуировали и отвели на безопасное расстояние.
Обратите внимание! Специалисты-взрывотехники вместе с правоохранителями провели тщательный осмотр поездов, но никаких взрывных устройств не нашли.
Железнодорожники относили движение указанных поездов, задержка не превысила одного часа.
Накануне, 10 октября, из-за вражеских ударов по энергетике Украины и низкого уровня напряжения ряд рейсов Укрзализныци отклонился от графика. Сообщалось и об отмене некоторых поездов.
Последние новости о состоянии железнодорожного сообщения после российских атак
- В течение предыдущих недель Россия усилила атаки на железнодорожную инфраструктуру Украины, в частности целенаправленно атакуя локомотивы.
- Военный ВСУ Александр Мусиенко считает, что враг стремится создать проблемы с транспортировкой грузов, поэтому под угрозой сейчас и локомотивные депо.
- В четверг, 9 октября, мэр Конотопа заявлял о возможном ударе по поезду в Черниговской области.
- Однако Укрзализныця опровергла сообщение о попадании в пассажирский поезд.
- Железнодорожное сообщение с Черниговской и Сумской областями продолжается, но для безопасности пассажиров применяется комбинированная логистика с автобусными трансферами.
- В то же время на фоне усиления российских ударов по критической инфраструктуре, в частности системе железнодорожного сообщения, Украина работает над созданием единой системы противовоздушной обороны, которая охватывает оповещение, противодействие и координацию для защиты как военных, так и гражданских объектов.