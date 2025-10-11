Вранці 8 жовтня деякі потяги затримувалися на своїх маршрутах. До Укрзалізниці надійшло повідомлення про нібито замінування поїздів.

Відновідні служби оперативно провели перевірку мінування. Про це інформує 24 Канал із посиланням на заяву Укрзалізниці.

Чи дійсно замінували поїзди Укрзалізниці?

Залізничники отримали інформацію про вибухівку в трьох поїздах далекого слідування. Під загрозу підпали такі рейси:

№68/20 Київ – Варшава;

№733 Дніпро – Київ;

№748 Тернопіль – Київ.

Через це поїзди тимчасово зупинили, а пасажирів евакуювали та відвели на безпечну відстань.

Зауважте! Фахівці-вибухотехніки разом із правоохоронцями провели ретельний огляд потягів, але жодних вибухових пристроїв не знайшли.

Залізничники відносили рух зазначених поїздів, затримка не перевищила однієї години.

