Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не признает оккупированные территории российскими. В то же время президент допустил определенный компромисс.

Украинский президент дал интервью изданию Axios. Он прокомментировал возможность отказа от территорий ради мира, передает 24 Канал.

Готов ли Зеленский на территориальные уступки ради мирного соглашения?

Большинство экспертов, в частности украинских, считают, что для Киева почти невозможно вернуть утраченные территории военным путем. По словам Зеленского, Украина будет нести человеческие потери, если будет использовать для возвращения земель только оружие. Политик подчеркнул, что территория не имеет значения без людей. Это война не за куски земли, а за Украину, ее независимость, суверенитет и граждан.

На вопрос журналиста Барака Равида, согласится ли Зеленский на любые территориальные уступки, чтобы заключить соглашение, которое завершит войну, президент ответил, что никогда не признает оккупированные территории российскими.

Тогда журналист уточнил, что украинский лидер не ответил на вопрос четко. Ведь речь идет не о признании, а о согласии или не согласии принять потерю территорий ради мира.

Тогда Зеленский допустил, что если будет прекращение огня, и Украина не будет иметь сил вернуть территории, она будет готова рассмотреть этот вариант. В таком случае Киев будет рассчитывать на возвращение территорий в будущем дипломатическим путем. "Я считаю, что это хороший компромисс для каждого", – подытожил политик.

Что известно о разговорах вокруг обмена территориями?