Сенат США критикует Трампа за отсутствие коммуникации по мирным переговорам в Украине
- Сенаторы США критикуют администрацию Трампа за отсутствие коммуникации по мирным переговорам в Украине, узнавая информацию из публичных источников.
- Сенатор Дик Дурбин отметил недопустимость уступок территориями Украины, а сенатор Джин Шахин считает текущие переговорные планы неадекватными.
Члены верхней палаты Конгресса США заявляют об отсутствии или по меньшей мере недостатке коммуникаций со стороны администрации Трампа относительно переговоров об установлении мира в Украине. Большинство информации они узнают из публичных источников.
Сенаторы критикуют не только коммуникацию, но и сами переговорные планы. Об этом пишет Укринформ, передает 24 Канал.
Читайте также Терпение Трампа лопнет: политолог предположил, когда президент США, будет действовать против России жестко
Что говорят сенаторы о коммуникации со стороны администрации Трампа?
Сенатор от Демократической партии Дик Дурбин, сопредседатель Юридического комитета и член еще двух комитетов, на вопрос о наличии коммуникации с Белым домом относительно мира в Украине ответил категорически: "Нет".
Он также отметил, что Украина не должна уступать территории на Донбассе ради мира, а вывоз украинских детей в Россию назвал военным преступлением.
Дик Дурбин высказался и о Стиве Уиткоффе как переговорщике от Трампа.
Он заработал миллиарды долларов как переговорщик по вопросам недвижимости. Я не знаю, как он оказался напротив Путина за столом переговоров,
– отметил он.
Сенатор Джин Шахин сообщила, что знает о развитии переговорного процесса только из публичных источников и считает, что "планы, которые были представлены по состоянию на сейчас, являются неадекватными".
Между тем сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что общается с администрацией Трампа почти ежедневно, однако не уточнил, идет ли речь именно о переговорах о прекращении войны в Украине.
Что известно о мирных переговорах по Украине?
- Ольга Стефанишина заявила, что Украина и США пытаются достичь устойчивого мира, хотя прогресса в переговорах немного.
- Американский мирный план вызывает опасения у европейских лидеров относительно возможного усиления давления со стороны России.
- Переговоры между США и Россией в Москве не решили ключевой вопрос территорий, в частности по Донбассу, который остается главным камнем преткновения.