Сенат США критикует Трампа за отсутствие коммуникации по мирным переговорам в Украине

Члены верхней палаты Конгресса США заявляют об отсутствии или по меньшей мере недостатке коммуникаций со стороны администрации Трампа относительно переговоров об установлении мира в Украине. Большинство информации они узнают из публичных источников.

Сенаторы критикуют не только коммуникацию, но и сами переговорные планы. Об этом пишет Укринформ, передает 24 Канал.

Что говорят сенаторы о коммуникации со стороны администрации Трампа?

Сенатор от Демократической партии Дик Дурбин, сопредседатель Юридического комитета и член еще двух комитетов, на вопрос о наличии коммуникации с Белым домом относительно мира в Украине ответил категорически: "Нет".

Он также отметил, что Украина не должна уступать территории на Донбассе ради мира, а вывоз украинских детей в Россию назвал военным преступлением.

Дик Дурбин высказался и о Стиве Уиткоффе как переговорщике от Трампа.

Он заработал миллиарды долларов как переговорщик по вопросам недвижимости. Я не знаю, как он оказался напротив Путина за столом переговоров,

– отметил он.

Сенатор Джин Шахин сообщила, что знает о развитии переговорного процесса только из публичных источников и считает, что "планы, которые были представлены по состоянию на сейчас, являются неадекватными".

Между тем сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что общается с администрацией Трампа почти ежедневно, однако не уточнил, идет ли речь именно о переговорах о прекращении войны в Украине.

Что известно о мирных переговорах по Украине?