Сенат США критикує Трампа за відсутність комунікації щодо мирних переговорів в Україні
- Сенатори США критикують адміністрацію Трампа за відсутність комунікації щодо мирних переговорів в Україні, дізнаючись інформацію з публічних джерел.
- Сенатор Дік Дурбін наголосив на неприпустимості поступок територіями України, а сенаторка Джин Шахін вважає поточні переговорні плани неадекватними.
Члени верхньої палати Конгресу США заявляють про відсутність або щонайменше нестачу комунікацій з боку адміністрації Трампа щодо переговорів про встановлення миру в Україні. Більшість інформації вони дізнаються з публічних джерел.
Сенатори критикують не лише комунікацію, а й самі переговорні плани. Про це пише Укрінформ, передає 24 Канал.
Читайте також Терпець Трампа увірветься: політолог припустив, коли президент США, діятиме проти Росії жорстко
Що говорять сенатори про комунікацію з боку адміністрації Трампа?
Сенатор від Демократичної партії Дік Дурбін, співголова Юридичного комітету та член ще двох комітетів, на запитання про наявність комунікації з Білим домом щодо миру в Україні відповів категорично: "Ні".
Він також наголосив, що Україна не повинна поступатися територіями на Донбасі заради миру, а вивезення українських дітей до Росії назвав воєнним злочином.
Дік Дурбін висловився й про Стіва Віткоффа як перемовника від Трампа.
Він заробив мільярди доларів як переговірник з питань нерухомості. Я не знаю, як він опинився навпроти Путіна за столом переговорів,
– зазначив він.
Сенаторка Джин Шахін повідомила, що знає про розвиток переговорного процесу лише з публічних джерел і вважає, що "плани, які були представлені станом на зараз, є неадекватними".
Тим часом сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що спілкується з адміністрацією Трампа майже щодня, однак не уточнив, чи йдеться саме про переговори щодо припинення війни в Україні.
Що відомо про мирні переговори щодо України?
- Ольга Стефанішина заявила, що Україна та США намагаються досягти стійкого миру, хоча прогресу у переговорах небагато.
- Американський мирний план викликає побоювання в європейських лідерів щодо можливого посилення тиску з боку Росії.
- Переговори між США та Росією в Москві не розв'язали ключове питання територій, зокрема щодо Донбасу, яке залишається головним каменем спотикання.