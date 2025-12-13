Сейчас шанс значительный: Зеленский рассказал о мирных переговорах в Берлине
- В Берлине Украина проведет переговоры с европейскими партнерами и делегацией США по гарантиям безопасности и восстановлению страны после войны.
- Зеленский планирует встречи с представителями Трампа и европейскими лидерами для обсуждения политических договоренностей о завершении войны и создании надежных гарантий безопасности.
Зеленский сообщил об активной подготовке Украины к серии ключевых международных встреч с представителями США и европейскими партнерами. Главной целью разговоров станет обсуждение гарантий безопасности в рамках мирного соглашения.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Президента Украины Владимира Зеленского.
Что будет обсуждать Украина с партнерами в Берлине?
По словам Зеленского, в ближайшее время в Берлине представители Украины проведут переговоры с рядом европейских партнеров и делегацией США относительно гарантий безопасности, реального восстановления и развития страны после войны.
Также в Берлине состоится доклад Рустема Умерова и переговорной команды по уже проведенным встречам с союзниками. В то же время генерал Гнатов вместе с представителями украинского сектора обороны и безопасности будут работать над деталями гарантий безопасности для Украины.
Зеленский отметил, что лично проведет встречи с представителями Трампа, а также с европейскими лидерами. Основной темой разговоров станет формирование фундамента мирного соглашения для Украины. Речь пойдет о политических договоренностях о завершении войны и создании надежных гарантий безопасности.
Сейчас шанс значительный. Это важно для каждого нашего города, важно для каждой нашей украинской общины. Мы работаем для того, чтобы мир для Украины был достойным. Чтобы была гарантия прежде всего того, что Россия не вернется в Украину с третьим вторжением,
– добавил Зеленский.
Глава государства поблагодарил международных партнеров за поддержку и отметил, что украинская делегация в Берлине будет работать максимально активно и конструктивно со всеми, кто готов приобщиться к установлению справедливого мира в Украине.
Как европейские союзники характеризуют мирный план Трампа?
Европейские политики все чаще выражают обеспокоенность по поводу мирного плана Трампа. Они считают, что Россия может воспользоваться этим соглашением и готовить новое вторжение на Восток страны
Чиновники стран ЕС предупреждают, что любой отвод украинских сил с контролируемых Киевом территорий может стать поводом для новой эскалации со стороны России.
Бывший советник по национальной безопасности Великобритании Питер Рикеттс заявил, что беспокойство Европы относительно демилитаризованной зоны является оправданным. По его словам, после снижения внимания США Россия может спровоцировать инциденты - например, под предлогом "защиты русскоязычных" – для нового вторжения.