Сейчас шанс значительный: Зеленский рассказал о мирных переговорах в Берлине

Зеленский сообщил об активной подготовке Украины к серии ключевых международных встреч с представителями США и европейскими партнерами. Главной целью разговоров станет обсуждение гарантий безопасности в рамках мирного соглашения.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Президента Украины Владимира Зеленского.

Смотрите также Без вывода войск с Донбасса и отказа от НАТО: в NYT раскрыли детали мирного плана Украины

Что будет обсуждать Украина с партнерами в Берлине?

По словам Зеленского, в ближайшее время в Берлине представители Украины проведут переговоры с рядом европейских партнеров и делегацией США относительно гарантий безопасности, реального восстановления и развития страны после войны.

Также в Берлине состоится доклад Рустема Умерова и переговорной команды по уже проведенным встречам с союзниками. В то же время генерал Гнатов вместе с представителями украинского сектора обороны и безопасности будут работать над деталями гарантий безопасности для Украины.

Зеленский отметил, что лично проведет встречи с представителями Трампа, а также с европейскими лидерами. Основной темой разговоров станет формирование фундамента мирного соглашения для Украины. Речь пойдет о политических договоренностях о завершении войны и создании надежных гарантий безопасности.

Сейчас шанс значительный. Это важно для каждого нашего города, важно для каждой нашей украинской общины. Мы работаем для того, чтобы мир для Украины был достойным. Чтобы была гарантия прежде всего того, что Россия не вернется в Украину с третьим вторжением,

– добавил Зеленский.

Глава государства поблагодарил международных партнеров за поддержку и отметил, что украинская делегация в Берлине будет работать максимально активно и конструктивно со всеми, кто готов приобщиться к установлению справедливого мира в Украине.

Как европейские союзники характеризуют мирный план Трампа?