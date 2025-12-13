Зараз шанс значний: Зеленський розповів про мирні переговори у Берліні
- У Берліні Україна проведе переговори з європейськими партнерами та делегацією США щодо гарантій безпеки і відновлення країни після війни.
- Зеленський планує зустрічі з представниками Трампа та європейськими лідерами для обговорення політичних домовленостей про завершення війни й створення надійних гарантій безпеки.
Зеленський повідомив про активну підготовку України до серії ключових міжнародних зустрічей із представниками США та європейськими партнерами. Головною метою розмов стане обговорення гарантій безпеки в межах мирної угоди.
Про це пише 24 Канал із посиланням на допис Президента України Володимира Зеленського.
Дивіться також Без виведення військ із Донбасу та відмови від НАТО: в NYT розкрили деталі мирного плану України
Що обговорюватиме Україна з партнерами у Берліні?
За словами Зеленського, найближчим часом у Берліні представники України проведуть переговори з низкою європейських партнерів та делегацією США щодо гарантій безпеки, реального відновлення та розвитку країни після війни.
Також у Берліні відбудеться доповідь Рустема Умєрова та переговорної команди щодо вже проведених зустрічей із союзниками. Водночас генерал Гнатов разом із представниками українського сектору оборони та безпеки працюватимуть над деталями гарантій безпеки для України.
Зеленський наголосив, що особисто проведе зустрічі з представниками Трампа, а також із європейськими лідерами. Основною темою розмов стане формування фундаменту мирної угоди для України. Йтиметься про політичні домовленості про завершення війни та створення надійних гарантій безпеки.
Зараз шанс значний. Це важливо для кожного нашого міста, важливо для кожної нашої української громади. Ми працюємо для того, щоб мир для України був достойним. Щоб була гарантія передусім того, що Росія не повернеться в Україну з третім вторгненням,
– додав Зеленський.
Глава держави подякував міжнародним партнерам за підтримку та зазначив, що українська делегація в Берліні працюватиме максимально активно й конструктивно з усіма, хто готовий долучитись до встановлення справедливого миру в Україні.
Як європейські союзники характеризують мирний план Трампа?
Європейські політики дедалі частіше висловлюють занепокоєння щодо мирного плану Трампа. Вони вважають, що Росія може скористатись цією угодою та готувати нове вторгнення на Схід країни
Посадовці країн ЄС попереджають, що будь-яке відведення українських сил із контрольованих Києвом територій може стати приводом для нової ескалації з боку Росії.
Колишній радник з національної безпеки Великої Британії Пітер Рікеттс заявив, що занепокоєння Європи щодо демілітаризованої зони є виправданими. За його словами, після зниження уваги США Росія може спровокувати інциденти — наприклад, під приводом "захисту російськомовних" – для нового вторгнення.