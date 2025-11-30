"Не выйдем из Донбасса": украинские военные считают план Трампа капитуляцией, – NBC

В последнее время актуализировался вопрос мирного урегулирования войны в Украине. Впрочем, требования, которые ставили перед Киевом в первичной версии мирного плана от США противоречат позиции украинских защитников.

Из окопов на восточном фронте предложен мирный план, который поддержал президент США Дональд Трамп, воспринимается не как возможность остановить войну, а как требование сдаться. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал NBC News.

Что говорят воины ВСУ о мирном плане США?

Пока украинские чиновники пытаются добиться изменений в ключевых пунктах мирного плана, на фронте царят недоверие и возмущение.

Военнослужащие, с которыми пообщались журналисты NBC, боятся, что Киеву могут навязать уступки Москве, но одновременно признают, что мечты о возвращении к мирной жизни с каждым днем становятся сильнее.

Так, для старшего сержанта Владимира Ржавского, который держит оборону вблизи Покровска, документ выглядит как ультиматум. Военный уже полтора года служит у важного логистического узла, который находится под постоянным давлением российских сил.

Это не план, а настоящая сдача. Обсуждать там нечего,

– подчеркнул Ржавский.

По первоначальной версии плана, украинские военные должны были бы сложить оружие, а Донбасс – Донецкая и оккупированная Луганская области – признавались бы фактически российскими.

Для Ржавского, который родился именно на Донбассе, такая перспектива неприемлема.

Я против того, чтобы отдавать те части Донецкой области, которые мы еще контролируем. Это моя родина,

– сказал он.

После четырех лет службы здоровье бойца существенно ухудшилось, и он признался, что если бы наступил мир, он бы сосредоточился на восстановлении и воспитании своих двух сыновей.

Однако объяснение от командования он хотел бы услышать однозначное.

Если приказ об уходе с позиций будет без аргументов, его не выполнят. Это не руководство сидит в окопах – это наши ребята. И они имеют право решать,

– подчеркнул военный.

Со своей стороны лейтенант ВСУ, по имени Александр из сил спецопераций на юге говорит, что военные внимательно следят за обсуждением плана. По его словам, россияне настолько вынуждены концентрировать силы на Донбассе, что ослабили давление на южном направлении.

Он категоричен относительно ключевых предложений и убежден, что ограничение армии до 600 тысяч "лишает нас безопасности".

Младший лейтенант Олег Зонтов, который воевал и в 2014 году, и с 2022-го, называет сам факт появления потенциального мирного плана положительным сигналом. Однако он отмечает, что отказ от украинских территорий, которые сейчас находятся под контролем ВСУ, вызовет серьезное возмущение среди военных.

Победа сегодня – это остановить врага там, где он есть, и удержать эти позиции,

– отметил он.

Дмитрий Мельник, оператор боевого дрона с Днепропетровщины, признает, что его подразделение уступает противнику численно и технически. Он воюет, имея за плечами выступление на Паралимпиаде 2024, куда его отпустили с фронта.



Дмитрий Мельник управляет боевым дроном / Фото предоставлено Дмитрием Мельником

Он отмечает, что российские военные не имеют преимущества над украинцами в мастерстве или силе – проблема лишь в том, что украинских бойцов значительно меньше, и каждый день ситуация становится все более тревожной.

Несмотря на искреннее желание вернуться к жене и дочерям, Мельник считает предложенный мирный план фактическим требованием капитуляции.

На каком этапе мирные переговоры?