"Не вийдемо з Донбасу": українські військові вважають план Трампа капітуляцією, – NBC

Упродовж останнього часу актуалізувалося питання мирного врегулювання війни в України. Втім, вимоги, які ставили перед Києвом у первинній версії мирного плану від США суперечать позиції українських захисників.

З окопів на східному фронті запропонований мирний план, який підтримав президент США Дональд Трамп, сприймається не як можливість зупинити війну, а як вимога здатися. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на матеріал NBC News.

Дивіться також У нас з Україною сьогодні відбувся значний поступ, – Рубіо про переговори в Маямі

Що кажуть воїни ЗСУ про мирний план США?

Поки українські посадовці намагаються домогтися змін у ключових пунктах мирного плану, на фронті панують недовіра й обурення.

Військовослужбовці, з якими поспілкувалися журналісти NBC, бояться, що Києву можуть нав'язати поступки Москві, але водночас визнають, що мрії про повернення до мирного життя з кожним днем стають сильнішими.

Так, для старшого сержанта Володимира Ржавського, який тримає оборону поблизу Покровська, документ виглядає як ультиматум. Військовий вже півтора року служить біля важливого логістичного вузла, який перебуває під постійним тиском російських сил.

Це не план, а справжня здача. Обговорювати там нічого,

– наголосив Ржавський.

За початковою версією плану, українські військові мали б скласти зброю, а Донбас – Донецька та окупована Луганська області – визнавалися б фактично російськими.

Для Ржавського, який народився саме на Донбасі, така перспектива є неприйнятною.

Я проти того, щоб віддавати ті частини Донецької області, які ми ще контролюємо. Це моя батьківщина,

– сказав він.

Після чотирьох років служби здоров'я бійця суттєво погіршилося, і він зізнався, що якби настав мир, він би зосередився на відновленні та вихованні своїх двох синів.

Однак пояснення від командування він хотів би почути однозначне.

Якщо наказ про відхід з позицій буде без аргументів, його не виконають. Це не керівництво сидить у шанцях – це наші хлопці. І вони мають право вирішувати,

– підкреслив військовий.

Зі свого боку лейтенант ЗСУ, на ім'я Олександр із сил спецоперацій на півдні каже, що військові уважно стежать за обговоренням плану. За його словами, росіяни настільки змушені концентрувати сили на Донбасі, що послабили тиск на південному напрямку.

Він категоричний щодо ключових пропозицій і переконаний, що обмеження армії до 600 тисяч "позбавляє нас безпеки".

Молодший лейтенант Олег Зонтов, який воював і у 2014 році, і з 2022-го, називає сам факт появи потенційного мирного плану позитивним сигналом. Проте він наголошує, що відмова від українських територій, які наразі перебувають під контролем ЗСУ, спричинить серйозне обурення серед військових.

Перемога сьогодні – це зупинити ворога там, де він є, і втримати ці позиції,

– зауважив він.

Дмитро Мельник, оператор бойового дрона з Дніпропетровщини, визнає, що його підрозділ поступається противнику чисельно й технічно. Він воює, маючи за плечима виступ на Паралімпіаді 2024, куди його відпустили з фронту.



Дмитро Мельник керує бойовим дроном / Фото надане Дмитром Мельником

Він наголошує, що російські військові не мають переваги над українцями у майстерності чи силі – проблема лише в тому, що українських бійців значно менше, і щодня ситуація стає все тривожнішою.

Попри щире бажання повернутися до дружини та доньок, Мельник вважає запропонований мирний план фактичною вимогою капітуляції.

На якому етапі мирні перемовини?