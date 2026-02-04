Политолог назвал фактор, который может сдвинуть переговоры с мертвой точки

Западные СМИ пишут о том, что несколько изменился тон дискуссии, хотя существенных прорывов по мирным переговорам нет. Также большое влияние будет иметь то, что к переговорному процессу все активнее приобщаются украинские военные.

В частности, к переговорам присоединяется руководитель ОПУ Кирилл Буданов, который имеет чрезвычайно важный опыт. Политолог, партнер консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун отметил 24 Каналу, что военным доверяет как украинское общество, так и международное сообщество.

Читайте также В Абу-Даби завершились переговоры делегаций Украины, США и России

"В том же Politico много говорится о том, что именно появление Буданова в переговорном процессе приземлило дискуссии к очень практическим вещам: линии разграничения, каким-то гарантиям и механизмам, как будет заканчиваться война. Что-то мне подсказывает, что именно этот аспект может быть прорывным для того, чтобы вопрос территорий тоже определенным образом решился", – сказал он.

О чем могут договориться?

Максим Джигун подчеркнул, что россияне не хотят полностью забывать о полной оккупации Донбасса. Если им это не удастся военным путем, они хотели бы, чтобы там не было присутствия ВСУ.

Подозреваю, что сейчас может обсуждаться конфигурация, при которой будет согласовано, что это "свободная экономическая зона", с отсутствием вооруженных сил России, Украины, но под контролем посредника в виде Штатов. Если эта версия станет рабочей, думаю, дальше дело будет двигаться значительно быстрее,

– предположил политолог.

По его словам, нужно будет только согласовать все технические детали, чтобы они были очень прикладными. В частности, что происходит в случае, если Россия нарушает перемирие и начинает наступать своими вооруженными силами. Для этого есть профессиональная делегация.

Мирные переговоры: последние новости