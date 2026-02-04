Політолог назвав чинник, який може зрушити переговори з мертвої точки

Західні ЗМІ пишуть про те, що дещо змінився тон дискусії, хоча суттєвих проривів щодо мирних переговорів немає. Також великий вплив матиме те, що до перемовного процесу все активніше долучаються українські військові.

Зокрема, до переговорів долучається керівник ОПУ Кирило Буданов, який має надзвичайно важливий досвід. Політолог, партнер консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун зауважив 24 Каналу, що військовим довіряє як українське суспільство, так і міжнародна спільнота.

Читайте також В Абу-Дабі завершилися переговори делегацій України, США та Росії

"У тому ж Politico багато мовиться про те, що саме поява Буданова в переговорному процесі приземлила дискусії до дуже практичних речей: лінії розмежування, якихось гарантій і механізмів, як буде закінчуватись війна. Щось мені підказує, що саме цей аспект може бути проривним для того, аби питання територій теж в певний спосіб розв'язалося", – сказав він.

Про що можуть домовитися?

Максим Джигун підкреслив, що росіяни не хочуть повністю забувати про повну окупацію Донбасу. Якщо їм це не вдасться військовим шляхом, вони хотіли б, щоб там не було присутності ЗСУ.

Підозрюю, що зараз може обговорюватися конфігурація, за якої буде узгоджено, що це "вільна економічна зона", з відсутністю збройних сил Росії, України, але під контролем посередника у вигляді Штатів. Якщо ця версія стане робочою, думаю, далі справа рухатиметься значно швидше,

– припустив політолог.

За його словами, потрібно буде лише узгодити всі технічні деталі, аби вони були дуже прикладними. Зокрема, що відбувається у випадку, якщо Росія порушує перемир'я і починає наступати своїми збройними силами. Для цього є професійна делегація.

Мирні переговори: останні новини