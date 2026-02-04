Політолог назвав чинник, який може зрушити переговори з мертвої точки
- До мирних переговорів активно долучаються українські військові, зокрема, Кирило Буданов, що робить дискусії більш практичними.
- Українці та міжнародна спільнота довіряють нашим військовим, тому це може стати проривом у перемовинах, вважає політолог.
Західні ЗМІ пишуть про те, що дещо змінився тон дискусії, хоча суттєвих проривів щодо мирних переговорів немає. Також великий вплив матиме те, що до перемовного процесу все активніше долучаються українські військові.
Зокрема, до переговорів долучається керівник ОПУ Кирило Буданов, який має надзвичайно важливий досвід. Політолог, партнер консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун зауважив 24 Каналу, що військовим довіряє як українське суспільство, так і міжнародна спільнота.
"У тому ж Politico багато мовиться про те, що саме поява Буданова в переговорному процесі приземлила дискусії до дуже практичних речей: лінії розмежування, якихось гарантій і механізмів, як буде закінчуватись війна. Щось мені підказує, що саме цей аспект може бути проривним для того, аби питання територій теж в певний спосіб розв'язалося", – сказав він.
Про що можуть домовитися?
Максим Джигун підкреслив, що росіяни не хочуть повністю забувати про повну окупацію Донбасу. Якщо їм це не вдасться військовим шляхом, вони хотіли б, щоб там не було присутності ЗСУ.
Підозрюю, що зараз може обговорюватися конфігурація, за якої буде узгоджено, що це "вільна економічна зона", з відсутністю збройних сил Росії, України, але під контролем посередника у вигляді Штатів. Якщо ця версія стане робочою, думаю, далі справа рухатиметься значно швидше,
– припустив політолог.
За його словами, потрібно буде лише узгодити всі технічні деталі, аби вони були дуже прикладними. Зокрема, що відбувається у випадку, якщо Росія порушує перемир'я і починає наступати своїми збройними силами. Для цього є професійна делегація.
Мирні переговори: останні новини
Перший день перемовин України, США та Росії в Еміратах завершився 4 лютого. Нова зустріч очікується у четвер, 5 лютого. Станом на зараз немає деталей про результати останнього раунду переговорів між Україною, США та Росією.
З'явилися перші фото із зустрічі делегацій України, Росії та США. На знімках МЗС ОАЕ можна побачити українську делегацію, яку очолює Рустем Умєров, російських посадовців, а також спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.
Видання Politico написало, що переговори в Абу-Дабі можуть бути більш позитивними, ніж очікувалося. Наприклад, війна може закінчитися навесні, тому що росіяни ставляться серйозніше до переговорів. Причинами називають заміну Андрія Єрмака на Кирила Буданова на посаді керівника ОП та прихід Давида Арахамії у переговорну групу.