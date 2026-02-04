Снимки обнародовало Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов.

Как происходит новый раунд переговоров в Абу-Даби?

В МИД ОАЭ отметили, что второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и Соединенными Штатами начался 4 февраля в Абу-Даби в рамках текущих дипломатических усилий по продвижению политического процесса в направлении урегулирования войны в Украине.

В министерстве отметили, что начало второго раунда отражает неизменную приверженность сторон дипломатическому процессу, и выразили надежду, что эта встреча будет опираться на результаты первого раунда и способствовать продвижению взаимопонимания между сторонами конфликта.

На снимках МИД ОАЭ можно увидеть украинскую делегацию, которую возглавляет Рустем Умеров, российских чиновников, а также спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Второй раунд мирных переговоров в Абу-Даби 4 февраля / Фото МИД ОАЭ