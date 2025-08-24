Российский президент Владимир Путин продолжает пытаться получить уступки от Соединенных Штатов в двусторонних отношениях. В то же время глава Кремля не нацелен участвовать в мирном процессе по Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны.

Как Путин пытается получить уступки от США?

Владимир Путин заявил, что вступление Дональда Трампа на пост президента в 2025 году стало "светом в конце тоннеля" в двусторонних отношениях между США и Россией. Глава Кремля также сказал, что его встреча с Трампом на Аляске была "очень хорошей и содержательной".

Путин также отметил, что надеется, что встреча, которая прошла 15 августа, является частью "первых шагов" для "полномасштабного восстановления" двусторонних отношений между США и Россией. Российский диктатор отметил, что теперь "ответственность за восстановление отношений лежит на Соединенных Штатах" через международные соглашения.

Путин давно стремится восстановить двусторонние переговоры между США и Россией, чтобы отвлечь внимание от Украины, получить уступки от Соединенных Штатов и продолжить свою войну без дальнейших санкций или других наказаний,

– пишут аналитики.

Диктатор также продолжает подчеркивать перспективы "улучшения двусторонних отношений между США и Россией", даже когда администрация Трампа настаивает на том, чтобы Путин встретился с Зеленским для заключения мира перед восстановлением отношений.

"Путин, очевидно, все еще надеется, что Трамп будет сотрудничать экономически с Россией, даже если он не предложит никаких существенных уступок для заключения мира. Беспокойство Путина, вероятно, растет из-за угрозы дальнейших санкций США против России и ее союзников, которые могут помешать военным усилиям России", – резюмировали в ISW.

Что еще известно о намерениях Путина затянуть мирный процесс с Украиной?

Журналисты The Telegraph писали, что Владимир Путин использует психологические манипуляции, чтобы влиять на Дональда Трампа, удерживая его в переговорах как можно дольше, и избегать негативных последствий для России. Таким образом глава Кремля хочет, чтобы Трамп сорвал мирные переговоры или же принял условия Москвы.

В то же время глава МИД России Сергей Лавров заявил, что встреча между Зеленским и Путиным пока не запланирована Несмотря на это, министр добавил, что Путин готов к личным контактам после согласования повестки дня.

Интересно, что маловероятной встречу Зеленского и Путина считает президент Финляндии Александр Стубб. Он заявил, что Путин не готов к мирным переговорам, и война в Украине продлится как минимум до осени.