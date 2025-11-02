Экс-глава МИД назвал единственный способ, как заставить Путина прекратить войну

Российский диктатор Владимир Путин не хочет заканчивать войну против Украины. На самом деле есть один способ, как заставить его остановиться.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. По его словам, Путин загнал себя в тупик. Он имел возможность прекратить войну.

Как заставить Путина остановить войну?

Как отметил Огрызко, может казаться, будто Путин уже не может остановить войну. Он будет продолжать ее до последнего российского солдата, или пока самого диктатора не вынесут вперед ногами.

Впрочем, есть варианты, как заставить Путина остановиться. Нужно усиливать давление против России и самого диктатора. И сверхважно продолжать бить по стране-агрессору.

Будет ли Путин продолжать войну? Да. Единственный способ заставить его прекратить войну – чтобы в России все горели; чтобы там были блэкауты и так далее,

– сказал Огрызко.

Конечно, есть определенные вопросы относительно блэкаутов в России. Ведь российский народ может жить буквально в ужасных условиях и даже тогда не выходить на протест.

