Ексглава МЗС назвав єдиний спосіб, як змусити Путіна припинити війну

Російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну проти України. Насправді є один спосіб, як змусити його зупинитися.

Про це 24 Каналу розповів колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко. За його словами, Путін загнав себе в глухий кут. Він мав можливість припинити війну.

Як змусити Путіна зупинити війну?

Як наголосив Огризко, може здаватися, ніби Путін вже не може зупинити війну. Він продовжуватиме її до останнього російського солдата, або доки самого диктатора не винесуть вперед ногами.

Утім, є варіанти, як змусити Путіна зупинитися. Потрібно посилювати тиск проти Росії та самого диктатора. І надважливо продовжувати бити по країні-агресорці.

Чи буде Путін продовжувати війну? Так. Єдиний спосіб змусити його припинити війну – щоб в Росії все горіли; щоб там були блекаути та так далі,

– сказав Огризко.

Звісно, є певні питання щодо блекаутів в Росії. Адже російський народ може жити буквально в наджахливих умовах і навіть тоді не виходити на протест.

Вибухи в Росії: коротко