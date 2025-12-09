Укр Рус
24 Канал Новости Украины Они не проявляют интереса: Зеленский признался, ведет ли Украина переговоры с Россией
9 декабря, 21:20
2

У Украины нет переговоров с Россией, они не проявляют никакого интереса, – Зеленский

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • Зеленский заявил, что пока нет переговоров между Украиной и Россией, поскольку Кремль не проявляет заинтересованности в мирном процессе.
  • Вместо диалога Россия продолжает массированные обстрелы энергетических объектов Украины, что свидетельствует об отсутствии интереса к дипломатическому завершению войны.

Зеленский заявил, что переговоры между Украиной и Россией пока отсутствуют. Киев не видит со стороны Кремля никаких сигналов заинтересованности в мирном процессе.

Об этом президент сказал, отвечая на вопросы журналистов в чате Офиса Президента, пишет 24 Канал.

Смотрите также Если россияне будут готовы к энергетическому перемирию, то и мы готовы, – Зеленский

Готова ли Россия завершить войну в Украине?

Владимир Зеленский сообщил, что пока россияне не проявляют никакой заинтересованности в диалоге о прекращении войны в Украине. Однако Киев поддерживает конструктивную коммуникацию с США по этому вопросу.

В то же время президент отметил, что вместо шагов навстречу Россия ежедневно массированно обстреливает энергетические объекты, чем оставляет без света целые регионы и наносит удары по другой критической инфраструктуре. Такие действия свидетельствуют об отсутствии у Москвы реального интереса к переговорам и завершению войны в Украине дипломатическим путем.

Какое заявление недавно сделал Путин относительно войны в Украине?

  • Российский диктатор в рамках заседания Совета России по правам человека отметил, что "украинские территории, которые вернулись в Россию, важны, поскольку эти земли всегда были частью страны".

  • Также он отметил, что Донбасс, согласно истории, является территорией России.

  • Кремль требует от США радикальных изменений в мирном плане в отношении Украины, а если их не будет – Россия не примет мирное предложение.

  • Путин требует вывести ВСУ со всей территории Донецкой области для начала переговоров о мире.