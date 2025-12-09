У Украины нет переговоров с Россией, они не проявляют никакого интереса, – Зеленский

Зеленский заявил, что переговоры между Украиной и Россией пока отсутствуют. Киев не видит со стороны Кремля никаких сигналов заинтересованности в мирном процессе.

Об этом президент сказал, отвечая на вопросы журналистов в чате Офиса Президента, пишет 24 Канал.

Готова ли Россия завершить войну в Украине?

Владимир Зеленский сообщил, что пока россияне не проявляют никакой заинтересованности в диалоге о прекращении войны в Украине. Однако Киев поддерживает конструктивную коммуникацию с США по этому вопросу.

В то же время президент отметил, что вместо шагов навстречу Россия ежедневно массированно обстреливает энергетические объекты, чем оставляет без света целые регионы и наносит удары по другой критической инфраструктуре. Такие действия свидетельствуют об отсутствии у Москвы реального интереса к переговорам и завершению войны в Украине дипломатическим путем.

Какое заявление недавно сделал Путин относительно войны в Украине?