У Украины нет переговоров с Россией, они не проявляют никакого интереса, – Зеленский
- Зеленский заявил, что пока нет переговоров между Украиной и Россией, поскольку Кремль не проявляет заинтересованности в мирном процессе.
- Вместо диалога Россия продолжает массированные обстрелы энергетических объектов Украины, что свидетельствует об отсутствии интереса к дипломатическому завершению войны.
Зеленский заявил, что переговоры между Украиной и Россией пока отсутствуют. Киев не видит со стороны Кремля никаких сигналов заинтересованности в мирном процессе.
Об этом президент сказал, отвечая на вопросы журналистов в чате Офиса Президента, пишет 24 Канал.
Готова ли Россия завершить войну в Украине?
Владимир Зеленский сообщил, что пока россияне не проявляют никакой заинтересованности в диалоге о прекращении войны в Украине. Однако Киев поддерживает конструктивную коммуникацию с США по этому вопросу.
В то же время президент отметил, что вместо шагов навстречу Россия ежедневно массированно обстреливает энергетические объекты, чем оставляет без света целые регионы и наносит удары по другой критической инфраструктуре. Такие действия свидетельствуют об отсутствии у Москвы реального интереса к переговорам и завершению войны в Украине дипломатическим путем.
Какое заявление недавно сделал Путин относительно войны в Украине?
Российский диктатор в рамках заседания Совета России по правам человека отметил, что "украинские территории, которые вернулись в Россию, важны, поскольку эти земли всегда были частью страны".
Также он отметил, что Донбасс, согласно истории, является территорией России.
Кремль требует от США радикальных изменений в мирном плане в отношении Украины, а если их не будет – Россия не примет мирное предложение.
Путин требует вывести ВСУ со всей территории Донецкой области для начала переговоров о мире.