Україна не має перемовин з Росією, вони не виявляють ніякої зацікавленості, – Зеленський

Зеленський заявив, що переговори між Україною та Росією наразі відсутні. Київ не бачить з боку Кремля жодних сигналів зацікавленості у мирному процесі.

Про це президент сказав, відповідаючи на питання журналістів в чаті Офісу Президента, пише 24 Канал.

Чи готова Росія завершити війну в Україні?

Володимир Зеленський повідомив, що наразі росіяни не виявляють жодної зацікавленості у діалозі щодо припинення війни в Україні. Однак Київ підтримує конструктивну комунікацію зі США щодо цього питання.

Водночас президент зазначив, що замість кроків назустріч Росія щодня масовано обстрілює енергетичні об'єкти, чим залишає без світла цілі регіони та завдає ударів по іншій критичній інфраструктурі. Такі дії свідчать про відсутність у Москви реального інтересу до перемовин та завершення війни в Україні дипломатичним шляхом.

Яку заяву нещодавно зробив Путін щодо війни в Україні?