На мирных переговорах надо достичь 5 целей: Мерц назвал их

В понедельник, 15 декабря, проходит очередной раунд мирных переговоров. В Берлине встретились украинская и американская команды.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на совместную пресс-конференцию Зеленского и Мерца.

Смотрите также Зеленский потребовал от США и Европы гарантий безопасности, – Bloomberg

Что сказал Мерц о мире в Украине?

Фридрих Мерц назвал 5 пунктов. Их должны достичь на мирных переговорах.

Несмотря на то, что Россия ставит максимальные требования, это "не собьет с пути" Запад.

Путь к миру мы будем идти вместе с вами, с украинцами, с европейскими соседями, а также с США. Думаю на этом пути мы сегодня сделали хороший шаг и сделаем следующий,

– сказал Мерц.

Что нужно для завершения войны:

Установить мир, который бы сохранил суверенность Украины как государства.

Мир в Украине должны обеспечить существенные правовые гарантии и гарантии безопасности со стороны США и Европы.

Условия мира должны разработать все стороны совместно – Украина, США и Европа.

Мир не должен негативно влиять на единство и силу НАТО и ЕС, зато должен сильнее сплотить.

Мир должен сохранить европейскую перспективу Украины и способствовать восстановлению Украины.

Обратите внимание! Переводчики употребили слово "перемирие".

Еще, по его словам, Америка готова взять на себя юридические обязательства по гарантиям безопасности для Украины, которые были бы подобны статье 5 НАТО.

Мерц отметил, что Киеву должны быть обеспечены гарантии, а ошибки Минских договоренностей не повторятся.

Ключевым остается вопрос – как можно урегулировать вопрос территорий? Ответ на это может дать только украинский народ и украинский президент, которые защищают свою землю,

– добавил Мерц.

Канцлер заверил, что стороны внимательно слушали друг друга, а в конфиденциальных разговорах подробно объяснили свои позиции. 14 декабря достигли важного прогресса в согласовании общей переговорной позиции.

Россию хотят принудить к перемирию и "открыться для мира". 18 декабря решат, что делать с замороженными российскими активами. Германия и в дальнейшем будет самым тесным партнером Украины.

По убеждению Мерца, сейчас мир ближе всего к миру в Украине, возможно, с 24 февраля 2022 года.

Также лидер Германии предлагает России установить рождественское перемирие.

Коротко о заявлениях Зеленского