Владимир Путин пытается как-то стабилизировать экономику, чтобы выиграть войну. Ведь о негативных тенденциях фундаментального характера говорят даже российские экономисты.

Главе Кремля понадобится минимум год, чтобы понять, как выйти из этой ситуации. Как отметил в эфире 24 Канала специалист по стратегическим коммуникациям, публицист Юрий Богданов, за это время экономика должна отдохнуть, вернуться к мирным условиям.

Почему Путину придется вскоре закончить войну?

Этот год понадобится для того, чтобы российская экономика начала хоть как-то работать, люди вернулись к мирной жизни, удалось наладить логистику с Западом. Есть очень много нюансов, которые нужно учесть.

Несмотря на это, Путин до сих пор верит, что сможет победить, хотя объективно ему уже сейчас нужно договариваться о прекращении войны или ее замораживании. Если не произойдет какая-то сенсация или не сработает давление Трампа, то Путину придется уже этой зимой думать, что делать с войной,

– подчеркнул Юрий Богданов.

Особенно, если учитывать то, что российское наступление снова не принесет желаемых результатов. Впрочем, с другой стороны Путин может думать, что "вытянет" войну, потому что видит слабость Трампа.

Наиболее реалистичный сценарий для главы Кремля – это уже поздней осенью 2025 года думать о настоящих переговорах. Но вполне вероятно, что он примет решение о том, что надо выходить из войны только после того, как для него начнется настоящая катастрофа: внутренняя, экономическая, политическая.

Диктаторы всегда живут в мире сломанной обратной связи. Поэтому Путин до последнего будет откладывать реальные переговоры, хотя должен был пойти на них еще в марте 2025, когда Трамп был максимально настроен закончить войну,

– отметил Юрий Богданов.

Сейчас Путин их откладывает, поэтому стратегически проигрывает в войне. Конечно, Украине придется подождать с возвращением территорий, но стратегически Россия и путинский режим никогда не победят.

Что говорят в России о прекращении войны?