Путину понадобятся переговоры уже в этом году: аналитик сказал, с чем это связано
- Аналитик Юрий Богданов заявил, что Путину придется начать мирные переговоры уже в этом году из-за серьезных проблем внутри России.
- Путин откладывает переговоры, считая, что сможет победить, но стратегически уже проигрывает в войне.
Владимир Путин пытается как-то стабилизировать экономику, чтобы выиграть войну. Ведь о негативных тенденциях фундаментального характера говорят даже российские экономисты.
Главе Кремля понадобится минимум год, чтобы понять, как выйти из этой ситуации. Как отметил в эфире 24 Канала специалист по стратегическим коммуникациям, публицист Юрий Богданов, за это время экономика должна отдохнуть, вернуться к мирным условиям.
Почему Путину придется вскоре закончить войну?
Этот год понадобится для того, чтобы российская экономика начала хоть как-то работать, люди вернулись к мирной жизни, удалось наладить логистику с Западом. Есть очень много нюансов, которые нужно учесть.
Несмотря на это, Путин до сих пор верит, что сможет победить, хотя объективно ему уже сейчас нужно договариваться о прекращении войны или ее замораживании. Если не произойдет какая-то сенсация или не сработает давление Трампа, то Путину придется уже этой зимой думать, что делать с войной,
– подчеркнул Юрий Богданов.
Особенно, если учитывать то, что российское наступление снова не принесет желаемых результатов. Впрочем, с другой стороны Путин может думать, что "вытянет" войну, потому что видит слабость Трампа.
Наиболее реалистичный сценарий для главы Кремля – это уже поздней осенью 2025 года думать о настоящих переговорах. Но вполне вероятно, что он примет решение о том, что надо выходить из войны только после того, как для него начнется настоящая катастрофа: внутренняя, экономическая, политическая.
Диктаторы всегда живут в мире сломанной обратной связи. Поэтому Путин до последнего будет откладывать реальные переговоры, хотя должен был пойти на них еще в марте 2025, когда Трамп был максимально настроен закончить войну,
– отметил Юрий Богданов.
Сейчас Путин их откладывает, поэтому стратегически проигрывает в войне. Конечно, Украине придется подождать с возвращением территорий, но стратегически Россия и путинский режим никогда не победят.
Что говорят в России о прекращении войны?
- В начале сентября Владимир Путин заявил, что не видит смысла в переговорах, потому что "договориться с Украиной невозможно". Диктатор в очередной раз перечислил свои абсурдные требования к Киеву о “демилитаризации”, отказе от вступления в НАТО и сокращении армии. Несмотря на это он цинично назвал Москву "лучшим местом" для встречи с Зеленским.
- Впоследствии эти слова подтвердил пресс-секретарь Путина. Дмитрий Песков сказал, что якобы не видит готовности Украины "к гибкости и серьезному обсуждению". Призывы к встрече двух лидеров он назвал "апелляцией к эмоциональному эффекту".
- Кроме этого, глава российского МИД заявил, что Путин якобы хочет урегулировать войну, но требует признания фальсифицированных референдумов на оккупированных территориях. Он добавил, что любые договоренности – это компромиссы, которые Россия якобы готова искать.