Володимир Путін намагається якось стабілізувати економіку, щоб виграти війну. Адже про негативні тенденції фундаментального характеру говорять навіть російські економісти.

Очільнику Кремля знадобиться щонайменше рік, аби зрозуміти, як вийти з цієї ситуації. Як зауважив в ефірі 24 Каналу фахівець зі стратегічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов, за цей час економіка має відпочити, повернутися до мирних умов.

Чому Путіну доведеться невдовзі закінчити війну?

Цей рік знадобиться для того, щоб російська економіка почала хоч якось працювати, люди повернулися до мирного життя, вдалося налагодити логістику із Заходом. Є дуже багато нюансів, які потрібно врахувати.

Попри це, Путін досі вірить, що зможе перемогти, хоча об'єктивно йому вже зараз потрібно домовлятися про припинення війни або її заморожування. Якщо не відбудеться якась сенсація чи не спрацює тиск Трампа, то Путіну доведеться вже цієї зими думати, що робити з війною,

– підкреслив Юрій Богданов.

Особливо, якщо зважати на те, що російський наступ знову не принесе бажаних результатів. Втім з іншого боку Путін може думати, що "витягне" війну, бо бачить слабкість Трампа.

Найбільш реалістичний сценарій для очільника Кремля – це вже пізньої осені 2025 року думати про справжні перемовини. Але цілком ймовірно, що він ухвалить рішення про те, що треба виходити з війни лише після того, як для нього почнеться справжня катастрофа: внутрішня, економічна, політична.

Диктатори завжди живуть у світі зламаного зворотного зв'язку. Тому Путін до останнього відкладатиме реальні переговори, хоча мав піти на них ще у березні 2025, коли Трамп був максимально налаштований закінчити війну,

– зауважив Юрій Богданов.

Зараз Путін їх відкладає, тому стратегічно програє у війні. Звісно, Україні доведеться почекати з поверненням територій, але стратегічно Росія та путінський режим ніколи не переможуть.

Що кажуть у Росії про припинення війни?