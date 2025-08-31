Папа Римский Лев XIV во время воскресной молитвы снова обратился с призывом к немедленному прекращению войны в Украине. Он помолился за жертв массированных российских атак.

Также понтифик отметил необходимость диалога, что приведет к миру. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Vatican News.

С каким призывом обратился Папа Римский?

Папа Римский Лев XIV во время молитвы в воскресенье, 31 августа, призвал остановить войну в Украине. Он помолился за жертв массированных российских обстрелов и выразил близость всем пострадавшим.

Лев XIV отметил, что "голос оружия должен замолчать", вместо этого должен возвыситься голос братства и справедливости.

Решительно повторяю свой призыв к немедленному прекращению огня и серьезному привлечению к диалогу. Пришло время, чтобы ответственные лица отказались от логики оружия и выбрали путь переговоров и мира при поддержке международного сообщества,

– настоял он.

Как отреагировали в Украине на призыв к миру?

Призыв прокомментировали украинские чиновники. Так, министр иностранных дел Андрей Сибига поблагодарил Папу за внимание к страданиям украинцев и призвал мир усилить давление на Россию.

Мы благодарны Его Святейшеству за его постоянное внимание к народу Украины и его страданиям. Мы присоединяемся к Папе Римскому в призыве к немедленному прекращению огня и содержательной дипломатии,

– написал глава МИД Украины.

Также на заявление отреагировал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что слова Его Святейшества – это четкий сигнал миру оказать давление на Москву, которая отказывается завершить войну.

Россия должна прекратить террор и сделать реальные шаги для остановки убийств и начать переговоры,

– отреагировал Ермак.

Кроме того, на призывы понтифика к миру ответил и Президент Украины Владимир Зеленский.

Мы полностью разделяем призыв Его Святейшества к немедленному прекращению огня и настоятельно призываем Россию принять реальные меры для прекращения убийств и обеспечения возможности для дипломатии,

– говорится в сообщении.

Последние заявления о мирных переговорах