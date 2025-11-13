Они не уважают закон, но уважают Трампа, Зеленский о том, как принудить россиян к миру

Зеленский заявил, что Украина все еще готова к переговорам с Россией о прекращении огня. Однако президент считает, что именно Трамп способен убедить Путина пойти на дипломатические шаги.

Несмотря на тупик в мирных переговорах, Владимир Зеленский уверен, что дипломатический процесс можно восстановить. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Кто может помочь в возобновлении переговоров между Украиной и Россией?

Зеленский отметил, что Украина остается "открытой для переговоров с россиянами" по мирному урегулированию конфликта и прекращению огня, которого так жаждет Дональд Трамп.

Если они действительно хотят положить конец войне, тогда нужно перейти на дипломатический путь. И, опять же, именно поэтому я сказал президенту Трампу, что я открыт,

– сказал Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что россияне не уважают закон, однако действительно уважают США – прежде всего Трампа. Поэтому Зеленский выразил убеждение, что именно он способен принудить Путина к переговорам, подчеркнув, что такая возможность имеет чрезвычайно важное значение для прекращения войны.

Почему мирные переговоры зашли в тупик?