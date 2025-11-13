Они не уважают закон, но уважают Трампа, Зеленский о том, как принудить россиян к миру
- Зеленский считает, что Трамп может убедить Путина перейти к дипломатическим шагам для возобновления мирных переговоров.
- Мирные переговоры зашли в тупик после августовской встречи Трампа с Путиным, но возможность новой встречи не исключается.
Зеленский заявил, что Украина все еще готова к переговорам с Россией о прекращении огня. Однако президент считает, что именно Трамп способен убедить Путина пойти на дипломатические шаги.
Несмотря на тупик в мирных переговорах, Владимир Зеленский уверен, что дипломатический процесс можно восстановить. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Кто может помочь в возобновлении переговоров между Украиной и Россией?
Зеленский отметил, что Украина остается "открытой для переговоров с россиянами" по мирному урегулированию конфликта и прекращению огня, которого так жаждет Дональд Трамп.
Если они действительно хотят положить конец войне, тогда нужно перейти на дипломатический путь. И, опять же, именно поэтому я сказал президенту Трампу, что я открыт,
– сказал Зеленский.
В то же время президент подчеркнул, что россияне не уважают закон, однако действительно уважают США – прежде всего Трампа. Поэтому Зеленский выразил убеждение, что именно он способен принудить Путина к переговорам, подчеркнув, что такая возможность имеет чрезвычайно важное значение для прекращения войны.
Почему мирные переговоры зашли в тупик?
По данным СМИ, после августовской встречи Трампа с Путиным на Аляске дипломатические усилия, направленные на достижение прекращения огня в Украине зашли в тупик.
Впоследствии президент США отменил второй запланированный саммит в Будапеште, поскольку Вашингтон пришел к выводу, что Москва не готова уступить своими жесткими требованиями в переговорах с Украиной.
В то же время лидер США не отрицает, что встреча с Путиным все еще возможна. Однако Трамп хочет, чтобы такие переговоры имели результаты.