Вони не поважають закон, але поважають Трампа, – Зеленський про те, як примусити росіян до миру
- Зеленський вважає, що Трамп може переконати Путіна перейти до дипломатичних кроків для відновлення мирних переговорів.
- Мирні переговори зайшли в глухий кут після серпневої зустрічі Трампа з Путіним, але можливість нової зустрічі не відкидається.
Зеленський заявив, що Україна все ще готова до переговорів із Росією щодо припинення вогню. Однак президент вважає, що саме Трамп здатен переконати Путіна піти на дипломатичні кроки.
Попри глухий кут у мирних переговорах, Володимир Зеленський впевнений, що дипломатичний процес можна відновити. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.
Хто може посприяти у відновленні переговорів між Україною та Росією?
Зеленський зауважив, що Україна залишається "відкритою для переговорів з росіянами" щодо мирного врегулювання конфлікту та припинення вогню, якого так жадає Дональд Трамп.
Якщо вони справді хочуть покласти край війні, тоді потрібно перейти на дипломатичний шлях. І, знову ж таки, саме тому я сказав президенту Трампу, що я відкритий,
– сказав Зеленський.
Водночас президент наголосив, що росіяни не поважають закон, однак справді поважають США – передусім Трампа. Тож Зеленський висловив переконання, що саме він здатен примусити Путіна до перемовин, наголосивши, що така можливість має надзвичайно важливе значення для припинення війни.
Чому мирні переговори зайшли в глухий кут?
За даними ЗМІ, після серпневої зустрічі Трампа із Путіним на Алясці дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню в Україні зайшли в глухий кут.
Згодом президент США скасував другий запланований саміт у Будапешті, оскільки Вашингтон дійшов висновку, що Москва не готова поступитись своїми жорсткими вимогами в перемовинах з Україною.
Водночас лідер США не заперечує, що зустріч із Путіним все ще можлива. Однак Трамп хоче, щоб такі переговори мали результати.