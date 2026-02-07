Заморозить войну не удастся: генерал Райан ответил, почему не сработает такой сценарий

Дональд Трамп продвигает идею быстрого завершения войны. По его словам, Россия якобы сдержала слово и не атаковала энергетику Украины в течение недели, но это не правда.

Генерал-майор армии Австралии в отставке Мик Райан рассказал 24 Каналу, что США могут надавить на Украину для ускорения процесса. Например, приостановить обмен разведданными или передачу вооружения, которое покупают для нас европейцы.

Почему перемирие может быть опасным для Украины?

Впрочем стоит понимать, что даже сторонники Трампа не поддерживают такую идею. Они не являются сторонниками России, уровень поддержки Украины среди американцев остается достаточно высоким.

Трамп думает, что может нажать на Киев, но власть, украинцы, Вооруженные Силы – даже под давлением не согласятся отдать оккупированные территории России. Это поставит Москву в лучшую позицию и даст шанс на возобновление боевых действий через несколько лет,

– отметил Мик Райан.

Пауза на фронте не пойдет на пользу Украине. Хотя наш народ хочет мира больше, чем кто-то в мире, но Россия его не хочет. Скорее всего, страна-агрессор нарушит любые мирные договоренности, так же как делала это всегда.

К слову! Политолог Вадим Денисенко заметил, что кроме территорий, Кремль имеет еще одно требование, которое не удается согласовать. Речь идет о санкциях в отношении России. Вокруг этого ключевого вопроса сейчас идут серьезные дискуссии.

В истории есть немало случаев перемирия, но даже там, где был короткий мир – ситуация рано или поздно урегулируется. Настроения людей меняются, похожие случаи мы видели между Первой и Второй мировыми войнами.

Как происходят переговоры между Украиной и Россией?