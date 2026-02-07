Заморозить войну не удастся: генерал Райан ответил, почему не сработает такой сценарий
- Мик Райан считает, что перемирие может быть опасным для Украины, поскольку это даст России возможность возобновить боевые действия в будущем.
- Во время переговоров в Абу-Даби Украина согласилась на энергетическое перемирие, тогда как Россия не дала ответа, вопрос территорий остался нерешенным.
Дональд Трамп продвигает идею быстрого завершения войны. По его словам, Россия якобы сдержала слово и не атаковала энергетику Украины в течение недели, но это не правда.
Генерал-майор армии Австралии в отставке Мик Райан рассказал 24 Каналу, что США могут надавить на Украину для ускорения процесса. Например, приостановить обмен разведданными или передачу вооружения, которое покупают для нас европейцы.
Почему перемирие может быть опасным для Украины?
Впрочем стоит понимать, что даже сторонники Трампа не поддерживают такую идею. Они не являются сторонниками России, уровень поддержки Украины среди американцев остается достаточно высоким.
Трамп думает, что может нажать на Киев, но власть, украинцы, Вооруженные Силы – даже под давлением не согласятся отдать оккупированные территории России. Это поставит Москву в лучшую позицию и даст шанс на возобновление боевых действий через несколько лет,
– отметил Мик Райан.
Пауза на фронте не пойдет на пользу Украине. Хотя наш народ хочет мира больше, чем кто-то в мире, но Россия его не хочет. Скорее всего, страна-агрессор нарушит любые мирные договоренности, так же как делала это всегда.
К слову! Политолог Вадим Денисенко заметил, что кроме территорий, Кремль имеет еще одно требование, которое не удается согласовать. Речь идет о санкциях в отношении России. Вокруг этого ключевого вопроса сейчас идут серьезные дискуссии.
В истории есть немало случаев перемирия, но даже там, где был короткий мир – ситуация рано или поздно урегулируется. Настроения людей меняются, похожие случаи мы видели между Первой и Второй мировыми войнами.
Как происходят переговоры между Украиной и Россией?
- Во время второй встречи в Абу-Даби представители США предложили Украине и России придерживаться энергетического перемирия. Украинская делегация согласилась, российская – не ответила. Обычно, для согласования таких решений российские переговорщики возвращаются в Москву и тогда дают ответ.
- Стороны не смогли решить территориальный вопрос, к его обсуждению еще вернутся. Украина настаивает на прекращении огня по принципу "стоим, где стоим", а Россия требует выхода ВСУ с неоккупированной части Донбасса. Владимир Зеленский отметил, что принять решение можно будет только во время встречи лидеров государств.
- Также украинский президент подтвердил, что США хотят завершить войну до июня и делают все, чтобы ускорить процесс. Вашингтон имеет четкий график договоренностей. Все ключевые соглашения, в частности гарантии безопасности, хотят подписать примерно в одно время.