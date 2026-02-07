Заморозити війну не вдасться: генерал Раян відповів, чому не спрацює такий сценарій
- Мік Раян вважає, що перемир'я може бути небезпечним для України, оскільки це дасть Росії можливість відновити бойові дії у майбутньому.
- Під час перемовин в Абу-Дабі Україна погодилася на енергетичне перемир'я, тоді як Росія не дала відповіді, питання територій залишилося невирішеним.
Дональд Трамп просуває ідею швидкого завершення війни. За його словами, Росія буцімто дотримала слова й не атакувала енергетику України впродовж тижня, але це не правда.
Генерал-майор армії Австралії у відставці Мік Раян розповів 24 Каналу, що США можуть натиснути на Україну для пришвидшення процесу. Наприклад, призупинити обмін розвідданими чи передачу озброєння, яке купують для нас європейці.
Чому перемир'я може бути небезпечним для України?
Втім варто розуміти, що навіть прихильники Трампа не підтримують таку ідею. Вони не є прибічниками Росії, рівень підтримки України серед американців залишається досить високим.
Трамп думає, що може натиснути на Київ, але влада, українці, Збройні Сили – навіть під тиском не погодяться віддати окуповані території Росії. Це поставить Москву у кращу позицію та дасть шанс на відновлення бойових дій через кілька років,
– зауважив Мік Раян.
Пауза на фронті не піде на користь Україні. Хоча наш народ прагне миру більше, ніж хтось у світі, але Росія його не хоче. Скоріш за все, країна-агресорка порушить будь-які мирні домовленості, так само як робила це завжди.
До слова! Політолог Вадим Денисенко зауважив, що окрім територій, Кремль має ще одну вимогу, яку не вдається погодити. Мовиться про санкції щодо Росії. Навколо цього ключового питання зараз точаться серйозні дискусії.
В історії є чимало випадків перемир'я, але навіть там, де був короткий мир – ситуація рано чи пізно врегульовується. Настрої людей змінюються, схожі випадки ми бачили між Першою та Другою світовими війнами.
Як відбуваються переговори між Україною та Росією?
- Під час другої зустрічі в Абу-Дабі представники США запропонували Україні та Росії дотримуватися енергетичного перемир'я. Українська делегація погодилась, російська – не відповіла. Зазвичай, для узгодження таких рішень російські перемовники повертаються до Москви й тоді дають відповідь.
- Сторони не змогли розв'язати територіальне питання, до його обговорення ще повернуться. Україна наполягає на припиненні вогню за принципом "стоїмо, де стоїмо", а Росія вимагає виходу ЗСУ з неокупованої частини Донбасу. Володимир Зеленський зауважив, що ухвалити рішення можна буде лише під час зустрічі лідерів держав.
- Також український президент підтвердив, що США хочуть завершити війну до червня і роблять все, щоб пришвидшити процес. Вашингтон має чіткий графік домовленостей. Всі ключові угоди, зокрема гарантії безпеки, хочуть підписати приблизно в один час.