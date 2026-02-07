Генерал-майор армії Австралії у відставці Мік Раян розповів 24 Каналу, що США можуть натиснути на Україну для пришвидшення процесу. Наприклад, призупинити обмін розвідданими чи передачу озброєння, яке купують для нас європейці.

Чому перемир'я може бути небезпечним для України?

Втім варто розуміти, що навіть прихильники Трампа не підтримують таку ідею. Вони не є прибічниками Росії, рівень підтримки України серед американців залишається досить високим.

Трамп думає, що може натиснути на Київ, але влада, українці, Збройні Сили – навіть під тиском не погодяться віддати окуповані території Росії. Це поставить Москву у кращу позицію та дасть шанс на відновлення бойових дій через кілька років,

– зауважив Мік Раян.

Пауза на фронті не піде на користь Україні. Хоча наш народ прагне миру більше, ніж хтось у світі, але Росія його не хоче. Скоріш за все, країна-агресорка порушить будь-які мирні домовленості, так само як робила це завжди.

До слова! Політолог Вадим Денисенко зауважив, що окрім територій, Кремль має ще одну вимогу, яку не вдається погодити. Мовиться про санкції щодо Росії. Навколо цього ключового питання зараз точаться серйозні дискусії.

В історії є чимало випадків перемир'я, але навіть там, де був короткий мир – ситуація рано чи пізно врегульовується. Настрої людей змінюються, схожі випадки ми бачили між Першою та Другою світовими війнами.

