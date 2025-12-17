Все изменилось: кто в Белом доме теперь отвечает за "украинский трек"

В последнее время американская переговорная группа изменилась. Все меньше можно увидеть за столом переговоров госсекретаря США Рубио, зато активно присоединились Уиткофф (спецпосланник Трампа) и зять американского лидера – Кушнер. Второй в большей степени будет отвечать за украинский вопрос.

Об этом в интервью 24 Каналу отметила политический обозреватель Юлия Забелина, уточнив, что роль Рубио важна и он дальше будет участвовать в переговорном процессе. Конфликта между ним и Джей Ди Вэнсом, который тоже отошел на второстепенный план, нет.

Как меняется переговорная группа США?

Как Рубио, так и Ди Вэнс, по словам политического обозревателя, являются прагматичными политиками, которые смотрят на "украинский трек", как на своеобразный кейс, который или принесет им успех на предстоящих выборах, или нет.

Она рассказала, что действующий госсекретарь США Марко Рубио будет участвовать в следующей избирательной гонке, претендовать на пост американского президента, как и вице-президент Соединенных Штатов – Джей Ди Вэнс. Как пояснила Забелина, будет происходить праймериз (внутрипартийные выборы, предварительное голосование) внутри Республиканской партии относительно того, кто будет кандидатом.

Она озвучила, что в команде Ди Венса есть в частности министр армии США Дрисколл, который приезжал в Киев и был вынужден представить здесь 28 пунктов "мирного плана", хотя это не его основная роль. По словам политического обозревателя, он должен был обсудить в Украине гарантии безопасности для нее.

Его в Киев прислал Ди Вэнс, чтобы уравновесить влияние Уиткоффа, к которому в американском политикуме относятся скептически, потому что он не классический политик, не дипломат, не имеет соответствующего опыта. Он бизнесмен и близкий друг Трампа.

Есть еще один интересный чиновник – Энди Бейкер, советник Джей Ди Вэнса. Он впервые принял участие в переговорах, когда они происходили в Женеве. Сейчас они отошли на второй план,

– озвучила Забелина.

Политический обозреватель подчеркнула, что Рубио и Ди Вэнс будут действовать ситуативно, в зависимости от того, куда дальше будет двигаться переговорный процесс. Политики будут решать для себя есть ли им смысл участвовать в определенных встречах, нужно ли им своим присутствием перебивать влияние Кушнера, или нет. Зятю американского президента присущ стиль проведения регулярных активных встреч.

Последние два месяца он заинтересовался темой Украины. Можно констатировать, что Джаред Кушнер сейчас становится основным переговорщиком по украинскому вопросу,

– подчеркнула политический обозреватель.

Как следует действовать украинской стороне?

По убеждению Забелиной, украинской делегации лучше не сосредотачиваться на конкретной личности в американской переговорной группе, потому что за последний год именно так Украина делала. Конечно, стоит выстраивать связи с Кушнером, но понимать, что в команде Трампа есть и другие влиятельные люди. Их, по словам Забелиной, не очень большое количество.

"В этом он схож с украинским президентом, есть концентрация власти и делегирование ее незначительному количеству людей в своем окружении. Например, есть руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, которая готовила Трампу его предыдущую избирательную кампанию. Она является очень близким для него человеком, участвует во многих кадровых вопросах", – поделилась Забелина.

Среди таких людей также Марко Рубио, который занимает ряд должностей и занимается многими вопросами. В перечне влиятельных в окружении американского президента людей и Джей Ди Вэнс, который дружит с сыном Трампа, а также Кушнер и Уиткофф.

На какой стадии мирные переговоры?