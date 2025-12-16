Кроме того, проблемой на переговорах стал состав делегации США. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Лесной, отметив, что впоследствии его могут заменить.

Какими были проблемы переговоров в Берлине?

Лесной подчеркнул, что переговорная команда США постоянно меняется. Так, ранее в переговорах участвовал Марко Рубио, но сейчас он отсутствует. По мнению политолога, в американской команде сейчас дипломатов мало.

Бизнесмены общаются с дипломатами. Здесь есть свой отпечаток. Ведь заключать соглашения – это одно, а базироваться на международном праве, переговорном этикете – это другое. Американская команда будет тасоваться, ведь не все, кто участвует в переговорах, являются дипломатами, их могут заменять,

– объяснил он.

Заметьте! От США на переговорах в Берлине присутствовали Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. От Украины в составе делегации был Владимир Зеленский. Впоследствии президент Украины сообщил о новых переговорах, которые могут состояться в эти выходные в США.

Политолог отметил, что относительно переговоров в Берлине можно употребить термин "туман дипломатии", ведь после них в медиа начало появляться много разных версий о том, как они прошли, и самых вероятных предложений от сторон. Именно поэтому, по его мнению, пока участники процесса не дойдут до какого-то решения, переговоры должны быть не публичными.

"Я вижу, что сейчас команды еще не готовы артикулировать что-то для прессы. Вывод – не все идет настолько гладко, как бы хотелось. Украина не прогибается, другие не перестают давить. Поэтому ждем конкретику от тех, кто есть за столом переговоров", – сказал он.

Лесной добавил, что все эти публикации – элемент давления на общество и политиков, ведь их команды видят информацию и запускают новости, чтобы формировать позицию извне.

