Он заявил, что Россия будет открыта для вступления Украины в Европейский Союз, и США считают, что Кремль примет гарантии, предусмотренные соглашением. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
Какие результаты переговоров в Берлине?
Чиновник сказал, что 90% вопросов между Россией и Украиной решено, и что гарантии безопасности были главным фокусом переговоров. По его словам, президент США Дональд Трамп считает, что он может заставить Россию согласиться на то, что Украина имеет гарантии, подобные статье 5 НАТО, согласно которой, нападение на одного члена Альянса является нападением на всех.
Американский чиновник добавил, что после последних переговоров наблюдается движение в направлении сужения круга вопросов между россиянами и украинцами, и состоялись более глубокие обсуждения территориальных вопросов.
Мирные переговоры: коротко о главном
Переговоры украинской и американской делегаций в Берлине продолжаются. Впрочем, согласно обнародованной информации, президент Владимир Зеленский в них уже не участвует.
Отметим, комментируя свои контакты с американской стороной, глава государства назвал сегодняшние переговоры непростыми, но продуктивными. По его словам, обсудили много деталей.
В то же время высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас рассказала, что сегодняшняя онлайн-разговор между министрами иностранных дел стран-членов Евросоюза и представителями США не состоялась по плану из-за технического сбоя.