Він заявив, що Росія буде відкрита для вступу України до Європейського Союзу, і що США вважають, що Кремль прийме гарантії, передбачені угодою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.
Які результати переговорів у Берліні?
Чиновник сказав, що 90% питань між Росією та Україною вирішено, і що гарантії безпеки були головним фокусом переговорів. За його словами, президент США Дональд Трамп вважає, що він може змусити Росію погодитися на те, що Україна має гарантії, подібні до статті 5 НАТО, згідно з якою, напад на одного члена Альянсу є нападом на всіх.
Американський чиновник додав, що після останніх переговорів спостерігається рух у напрямку звуження кола питань між росіянами та українцями, і відбулися глибші обговорення територіальних питань.
Переговори української та американської делегацій у Берліні продовжуються. Утім, згідно з оприлюдненою інформацією, президент Володимир Зеленський в них уже участі не бере.
Зазначимо, коментуючи свої контакти з американською стороною, глава держави назвав сьогоднішні переговори непростими, але продуктивними. За його словами, обговорили багато деталей.
Водночас висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас розповіла, що сьогоднішня онлайн-розмова між міністрами закордонних справ країн-членів Євросоюзу та представниками США не відбулася за планом через технічний збій.