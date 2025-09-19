Укр Рус
19 сентября, 13:09
Ведут ли Украина и Россия переговоры о завершении войны: Умеров дал ответ

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Рустем Умеров заявил, что Украина и Россия ведут переговоры только по гуманитарным вопросам, в частности по освобождению военнопленных.
  • Украина поддержала инициативу Дональда Трампа по мирному процессу, но Россия пока не взяла на себя обязательства продолжать переговоры.

Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что сейчас Украина и Россия ведут переговоры только по гуманитарным вопросам. Прежде всего они касаются освобождения военнопленных.

Об этом заявил Рустем Умеров в интервью для CNN, сообщает 24 Канал.

Есть ли прогресс в переговорном процессе?

Рустем Умеров объяснил, что Украина поддержала инициативу Дональда Трампа по мирному процессу.

По его словам, украинская делегация дважды встречалась в Саудовской Аравии, дважды в Европе – в Париже и Лондоне, а также участвовала в трех встречах в Турции.

Сейчас продолжаем гуманитарную часть, где мы освобождаем и обмениваем военнопленных, 
– заявил Умеров.

Секретарь СНБО также напомнил, что европейские лидеры вместе с президентом Зеленским посетили Вашингтон, где была достигнута договоренность о проведении трехсторонних и двусторонних встреч.

По словам Рустема Умерова, Трамп – это единственный человек, способный завершить войну на этом этапе. Однако Россия подводит: пока нет никаких обязательств со стороны Москвы продолжать эти переговоры.

Мы, как я уже отмечал, поддержали эту инициативу, и я считаю, что эту войну нужно завершить на этом этапе. Все европейские союзники вместе с США поддерживают эту идею, 
– подытожил чиновник.

Встреча Зеленского и Путина: последние новости

  • 16 сентября Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным без каких-либо предварительных условий. В то же время, по словам президента Украины, такая встреча не состоится в Москве.
     

  • В свою очередь Дональд Трамп утверждает, что ненависть между Зеленским и Путиным является непостижимой. 
     

  • В то же время американский лидер считает, что Зеленскому придется заключить сделку. По его словам, Зеленский и Путин настолько ненавидят друг друга, что ему "придется сидеть с ними в одной комнате, потому что они не могут сидеть вместе".