Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що наразі Україна та Росія ведуть перемовини лише з гуманітарних питань. Передусім вони стосуються звільнення військовополонених.

Про це заявив Рустем Умєров в інтерв'ю для CNN, повідомляє 24 Канал.

Чи є прогрес у переговорному процесі?

Рустем Умєров пояснив, що Україна підтримала ініціативу Дональда Трампа щодо мирного процесу.

За його словами, українська делегація двічі зустрічалася в Саудівській Аравії, двічі в Європі – у Парижі та Лондоні, а також брала участь у трьох зустрічах у Туреччині.

Наразі продовжуємо гуманітарну частину, де ми звільняємо та обмінюємо військовополонених,

– заявив Умєров.

Секретар РНБО також нагадав, що європейські лідери разом із президентом Зеленським відвідали Вашингтон, де було досягнуто домовленості про проведення тристоронніх та двосторонніх зустрічей.

За словами Рустема Умєрова, Трамп – це єдина людина, здатна завершити війну на цьому етапі. Однак Росія підводить: наразі немає жодних зобов'язань з боку Москви продовжувати ці переговори.

Ми, як я вже зазначав, підтримали цю ініціативу, і я вважаю, що цю війну потрібно завершити на цьому етапі. Усі європейські союзники разом із США підтримують цю ідею,

– підсумував посадовець.

