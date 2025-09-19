Чи ведуть Україна та Росія переговори про завершення війни: Умєров дав відповідь
- Рустем Умєров заявив, що Україна та Росія ведуть перемовини лише з гуманітарних питань, зокрема щодо звільнення військовополонених.
- Україна підтримала ініціативу Дональда Трампа щодо мирного процесу, але Росія наразі не взяла на себе зобов'язань продовжувати переговори.
Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що наразі Україна та Росія ведуть перемовини лише з гуманітарних питань. Передусім вони стосуються звільнення військовополонених.
Про це заявив Рустем Умєров в інтерв'ю для CNN, повідомляє 24 Канал.
Читайте також Що змусить Путіна зупинитися: експерти оцінили шанси завершення війни до кінця 2025 року
Чи є прогрес у переговорному процесі?
Рустем Умєров пояснив, що Україна підтримала ініціативу Дональда Трампа щодо мирного процесу.
За його словами, українська делегація двічі зустрічалася в Саудівській Аравії, двічі в Європі – у Парижі та Лондоні, а також брала участь у трьох зустрічах у Туреччині.
Наразі продовжуємо гуманітарну частину, де ми звільняємо та обмінюємо військовополонених,
– заявив Умєров.
Секретар РНБО також нагадав, що європейські лідери разом із президентом Зеленським відвідали Вашингтон, де було досягнуто домовленості про проведення тристоронніх та двосторонніх зустрічей.
За словами Рустема Умєрова, Трамп – це єдина людина, здатна завершити війну на цьому етапі. Однак Росія підводить: наразі немає жодних зобов'язань з боку Москви продовжувати ці переговори.
Ми, як я вже зазначав, підтримали цю ініціативу, і я вважаю, що цю війну потрібно завершити на цьому етапі. Усі європейські союзники разом із США підтримують цю ідею,
– підсумував посадовець.
Зустріч Зеленського та Путіна: останні новини
16 вересня Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним без будь-яких попередніх умов. Водночас, за словами президента України, така зустріч не відбудеться в Москві.
Своєю чергою Дональд Трамп стверджує, що ненависть між Зеленським і Путіним є незбагненною.
Водночас американський лідер вважає, що Зеленському доведеться укласти угоду. За його словами, Зеленський і Путін настільки ненавидять одне одного, що йому "доведеться сидіти з ними в одній кімнаті, бо вони не можуть сидіти разом".