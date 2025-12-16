Кремль готов к мирному соглашению, но не уступит территории, – заместитель МИД России

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что государство-агрессор готово к заключению мирного соглашения с Украиной. Однако Кремль не отказывается от идеи контролировать пять регионов Украины.

По его словам, Кремль якобы настроен на окончание войны. Об этом сообщает ABC News, передает 24 Канал.

Что заявил Рябков об украинских территориях?

Рябков подтвердил позицию Кремля по контролю над "пятью регионами" – Крымом, Донецкой областью, Луганской, Херсонской и Запорожской, подчеркнув, что на это "не может быть компромисса".

Он также выступил категорически против возможного развертывания войск НАТО на украинской территории после войны, даже в рамках гарантий безопасности или "коалиции желающих".

В то же время он отметил, что Москва якобы стремится завершить войну, и во многом это будет зависеть от позиции украинской власти относительно переговоров.

Что остается красной линией в мирных переговорах?