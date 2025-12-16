По его словам, Кремль якобы настроен на окончание войны. Об этом сообщает ABC News, передает 24 Канал.

Что заявил Рябков об украинских территориях?

Рябков подтвердил позицию Кремля по контролю над "пятью регионами" – Крымом, Донецкой областью, Луганской, Херсонской и Запорожской, подчеркнув, что на это "не может быть компромисса".

Он также выступил категорически против возможного развертывания войск НАТО на украинской территории после войны, даже в рамках гарантий безопасности или "коалиции желающих".

В то же время он отметил, что Москва якобы стремится завершить войну, и во многом это будет зависеть от позиции украинской власти относительно переговоров.

Что остается красной линией в мирных переговорах?