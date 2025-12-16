За його словами, Кремль нібито налаштований на закінчення війни. Про це повідомляє ABC News, передає 24 Канал.

Дивіться також Лавров переконує, що США зобов'язалися перед Росією не брати Україну в НАТО

Що заявив Рябков про українські території?

Рябков підтвердив позицію Кремля щодо контролю над "п'ятьма регіонами" – Кримом, Донеччиною, Луганщиною, Херсонщиною та Запоріжжям, наголосивши, що на це "не може бути компромісу".

Він також виступив категорично проти можливого розгортання військ НАТО на українській території після війни, навіть у межах гарантій безпеки чи "коаліції охочих".

Водночас він зазначив, що Москва нібито прагне завершити війну, і багато в чому це буде залежати від позиції української влади щодо переговорів.

Що залишається червоною лінією в мирних переговорах?