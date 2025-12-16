За його словами, Кремль нібито налаштований на закінчення війни. Про це повідомляє ABC News, передає 24 Канал.
Дивіться також Лавров переконує, що США зобов'язалися перед Росією не брати Україну в НАТО
Що заявив Рябков про українські території?
Рябков підтвердив позицію Кремля щодо контролю над "п'ятьма регіонами" – Кримом, Донеччиною, Луганщиною, Херсонщиною та Запоріжжям, наголосивши, що на це "не може бути компромісу".
Він також виступив категорично проти можливого розгортання військ НАТО на українській території після війни, навіть у межах гарантій безпеки чи "коаліції охочих".
Водночас він зазначив, що Москва нібито прагне завершити війну, і багато в чому це буде залежати від позиції української влади щодо переговорів.
Що залишається червоною лінією в мирних переговорах?
Президент Зеленський готовий піти на тимчасові поступки щодо Криму, Луганська, Донецька, Запоріжжя та Херсона, але відхід з Донецька неприйнятний.
Україна відкидає пропозицію США про створення демілітаризованої економічної зони в Донецькій області через побоювання, що Росія може порушити домовленість.