Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що держава-агресорка готова до укладання мирної угоди з Україною. Проте Кремль не відмовляється від ідеї контролювати п'ять регіонів України.

За його словами, Кремль нібито налаштований на закінчення війни. Про це повідомляє ABC News, передає 24 Канал.

Дивіться також Лавров переконує, що США зобов'язалися перед Росією не брати Україну в НАТО

Що заявив Рябков про українські території?

Рябков підтвердив позицію Кремля щодо контролю над "п'ятьма регіонами" – Кримом, Донеччиною, Луганщиною, Херсонщиною та Запоріжжям, наголосивши, що на це "не може бути компромісу".

Він також виступив категорично проти можливого розгортання військ НАТО на українській території після війни, навіть у межах гарантій безпеки чи "коаліції охочих".

Водночас він зазначив, що Москва нібито прагне завершити війну, і багато в чому це буде залежати від позиції української влади щодо переговорів.

Що залишається червоною лінією в мирних переговорах?