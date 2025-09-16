Перечислил обещания Путина и действия России: Сибига призвал США и союзников действовать
- Глава МИД Украины Андрей Сибига раскритиковал различия между обещаниями Путина Трампу и фактическими действиями России.
- Сибига призвал США и европейских партнеров усилить давление на Россию, чтобы ограничить ее способность продолжать войну.
Глава МИД Украины проанализировал то, какие обещания Путин давал Трампу. Впрочем, действия России идут в разрез с заявлениями ее лидера.
Украина призывает США и других партнеров усилить давление на Россию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Украины.
Какое заявление относительно переговоров Трампа и Путина сделал Сибига?
Глава МИД Украины Андрей Сибига перечислил обещания Путина Трампу:
- Прекратить убийства, восстановить дипломатию и прекратить войну;
- Представить в Стамбуле реальные шаги к миру;
- Провести встречу лидеров для продвижения мира.
Зато Россия действовала противоположно от слов ее лидера:
- Отказалась от прекращения огня и усилила террор против Украины;
- Продолжила выдвигать ультиматумы и имитировать дипломатию;
- Продолжила отказываться от встречи лидеров;
- Осуществляла ужасные террористические атаки против гражданского населения;
- Ударила ракетой по украинскому правительству;
- Вторглась в воздушное пространство Польши и Румынии с помощью дронов.
Нельзя позволить Путину продолжать действовать с чувством полной безнаказанности. Мы в очередной раз призываем всех наших европейских союзников, Соединенные Штаты, Группу семи и других срочно усилить давление на Москву,
– заявил Сибига.
Украина, по его словам, поддерживает все усилия, которые бы ограничивали способность России продолжать войну. Эти шаги, как подчеркнул Сибига, должны быть скоординированы по обе стороны Атлантики, и делать их надо уже сейчас.
Сибига отметил, что российская экономика находится в плохом состоянии. Давление заставит Путина понимать, что продолжение войны угрожает его режиму и ему лично.