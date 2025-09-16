Украина призывает США и других партнеров усилить давление на Россию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Украины.

Смотрите также Готова ли Европа воевать с Россией и какой план Б: интервью с экс-главой МИД Литвы

Какое заявление относительно переговоров Трампа и Путина сделал Сибига?

Глава МИД Украины Андрей Сибига перечислил обещания Путина Трампу:

Прекратить убийства, восстановить дипломатию и прекратить войну;

Представить в Стамбуле реальные шаги к миру;

Провести встречу лидеров для продвижения мира.

Зато Россия действовала противоположно от слов ее лидера:

Отказалась от прекращения огня и усилила террор против Украины;

Продолжила выдвигать ультиматумы и имитировать дипломатию;

Продолжила отказываться от встречи лидеров;

Осуществляла ужасные террористические атаки против гражданского населения;

Ударила ракетой по украинскому правительству;

Вторглась в воздушное пространство Польши и Румынии с помощью дронов.

Нельзя позволить Путину продолжать действовать с чувством полной безнаказанности. Мы в очередной раз призываем всех наших европейских союзников, Соединенные Штаты, Группу семи и других срочно усилить давление на Москву,

– заявил Сибига.

Украина, по его словам, поддерживает все усилия, которые бы ограничивали способность России продолжать войну. Эти шаги, как подчеркнул Сибига, должны быть скоординированы по обе стороны Атлантики, и делать их надо уже сейчас.

Сибига отметил, что российская экономика находится в плохом состоянии. Давление заставит Путина понимать, что продолжение войны угрожает его режиму и ему лично.