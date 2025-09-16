Перерахував обіцянки Путіна та дії Росії: Сибіга закликав США та союзників діяти
- Голова МЗС України Андрій Сибіга розкритикував розходження між обіцянками Путіна Трампу та фактичними діями Росії.
- Сибіга закликав США та європейських партнерів посилити тиск на Росію, щоб обмежити її здатність продовжувати війну.
Голова МЗС України проаналізував те, які обіцянки Путін надавав Трампу. Втім, дії Росії йдуть у розріз із заявами її лідера.
Україна закликає США та інших партнерів посилити тиск на Росію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС України.
Яку заяву щодо переговорів Трампа та Путіна зробив Сибіга?
Голова МЗС України Андрій Сибіга перерахував обіцянки Путіна Трампу:
- Припинити вбивства, відновити дипломатію і припинити війну;
- Представити в Стамбулі реальні кроки до миру;
- Провести зустріч лідерів для просування миру.
Натомість Росія діяла протилежно від слів її лідера:
- Відмовилася від припинення вогню і посилила терор проти України;
- Продовжила висувати ультиматуми та імітувати дипломатію;
- Продовжила відмовлятися від зустрічі лідерів;
- Здійснювала жахливі терористичні атаки проти цивільного населення;
- Вдарила ракетою по українському уряду;
- Вторглась в повітряний простір Польщі та Румунії за допомогою дронів.
Не можна дозволити Путіну продовжувати діяти з почуттям повної безкарності. Ми вкотре закликаємо всіх наших європейських союзників, Сполучені Штати, Групу семи та інших терміново посилити тиск на Москву,
– заявив Сибіга.
Україна, за його словами, підтримує усі зусилля, які б обмежували здатність Росії продовжувати війну. Ці кроки, як підкреслив Сибіга, повинні бути скоординовані по обидва боки Атлантики, і робити їх треба вже зараз.
Сибіга зазначив, що російська економіка перебуває у поганому стані. Тиск примусить Путіна розуміти, що продовження війни загрожує його режиму та йому особисто.