Голова МЗС України проаналізував те, які обіцянки Путін надавав Трампу. Втім, дії Росії йдуть у розріз із заявами її лідера.

Україна закликає США та інших партнерів посилити тиск на Росію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС України.

Дивіться також Чи готова Європа воювати з Росією та який план Б: інтерв'ю з ексглавою МЗС Литви

Яку заяву щодо переговорів Трампа та Путіна зробив Сибіга?

Голова МЗС України Андрій Сибіга перерахував обіцянки Путіна Трампу:

Припинити вбивства, відновити дипломатію і припинити війну;

Представити в Стамбулі реальні кроки до миру;

Провести зустріч лідерів для просування миру.

Натомість Росія діяла протилежно від слів її лідера:

Відмовилася від припинення вогню і посилила терор проти України;

Продовжила висувати ультиматуми та імітувати дипломатію;

Продовжила відмовлятися від зустрічі лідерів;

Здійснювала жахливі терористичні атаки проти цивільного населення;

Вдарила ракетою по українському уряду;

Вторглась в повітряний простір Польщі та Румунії за допомогою дронів.

Не можна дозволити Путіну продовжувати діяти з почуттям повної безкарності. Ми вкотре закликаємо всіх наших європейських союзників, Сполучені Штати, Групу семи та інших терміново посилити тиск на Москву,

– заявив Сибіга.

Україна, за його словами, підтримує усі зусилля, які б обмежували здатність Росії продовжувати війну. Ці кроки, як підкреслив Сибіга, повинні бути скоординовані по обидва боки Атлантики, і робити їх треба вже зараз.

Сибіга зазначив, що російська економіка перебуває у поганому стані. Тиск примусить Путіна розуміти, що продовження війни загрожує його режиму та йому особисто.